Abogados mantienen reclamo: Poder Judicial está rezagado, requiere justicia digital

Abogados veracruzanos interpusieron un nuevo amparo en contra del Poder Judicial del Estado para que se apliquen los juicios virtuales.



Apenas este lunes se reactivaron los juzgados de la entidad, luego de estar 6 meses sin laborar debido a la pandemia de COVID-19, tiempo en que abogados mantuvieron reclamos debido al retraso tecnológico en el sistema de justicia de la entidad.



Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados y Juristas de Veracruz, Boca del Río, Xalapa y Medellín, Ricardo Morales Carrasco, explicó que la demanda siempre fue implementar la justicia a distancia, como ya se hace en los tribunales federales y en otros Estados del país.



“Seis meses estuvimos parados para regresar al mismo cuento, siempre se anuncia que se invierten millones de pesos en infraestructura, en otras cosas y ahora es el momento de invertir para la justicia a distancia, creo que en seis meses hubo un ahorro importante”, dijo.



Explicó que ahora el amparo es por la circular 19 que emitió el Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la que se avisa de la reanudación de actividades pero sólo de manera presencial, sin cumplir con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de Coronavirus.



Lamentó que durante los 6 meses de inactividad, no hubiera ahorro y se destinaran parte de los mil 200 millones de pesos para implementar la justicia virtual.



“Se está reclamando que la circular 19 no está cumpliendo con la justicia en línea, además que no se están cumpliendo con el protocolo para la prevención y erradicación del Coronavirus, son los actos reclamados”, dijo.



A diferencia de Veracruz, Estados como Nuevo León, Coahuila, México y la Ciudad de México ya aplican juicios en línea, sin riesgo de brotes de COVID-19.



El juicio de amparo entró a la Oficialía Común como asunto urgente en los Juzgados ubicados en Boca del Río.