Abogados presentarán propuestas para mejorar situación de la Entidad

Abogados buscarán propuestas para mejorar la situación de la Entidad, mismas que presentarán a las autoridades; aseguran que el gremio nunca ha tenido el “afán de ir contra el Gobierno”.“Vamos a presentar nuestras conclusiones tanto al Gobierno Estatal como al Federal, para que vean que los abogados no solamente estamos con el afán de ir en contra del Gobierno, jamás ha sido esa nuestra postura; lo que hemos tratado de hacer es mejorar la administración y la forma de actuar”. Aseguró Jhonny Archer Rodríguez, vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados y comisionado de la Organización Mundial de Abogados ante las Naciones Unidas en Nueva York.Archer Rodríguez, acompañado del licenciado especialista Carmelo Reyes Gallardo y el maestro en derecho, el licenciado Roberto Ceja Cortez, presidente de la federación de licenciados en derecho, convocó a confederados y libres a “unir fuerzas y crear propuestas para la sociedad”.Ante la injusticia que ellos aseguran se está viviendo en el país, el licenciado Reyes señaló que el sistema acusatorio es altamente protector de derechos humanos y hoy no se están pronunciando con la debida interpretación de derechos humanos en el aspecto procesal.Así mismo, los abogados instaron a profesionales del derecho del país a la Cumbre Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados Veracruz 2022, donde buscarán propuestas para mejorar la situación de la Entidad, mismas que presentarán a las autoridades.El abogado Archer también compartió que contarán con la presencia de líderes a nivel nacional.Por su parte, el licenciado Ceja declaró; “vamos a hacer un acto de gala y de ética profesional. No somos quienes nos convocamos en la calle a gritar y a exigir, no señores, con toda la ética profesional debemos de salir adelante por el bien de toda la sociedad veracruzana y mexicana”.El evento contará con la presencia de los delegados de las 32 entidades federativas, quienes decidieron que sea en el Estado de Veracruz por ser la caja de resonancia de las problemáticas que se han presentado a nivel nacional.Por tal motivo, el presidente Ricardo Beltrán Verduzco, junto con el Consejo Nacional, escogió a Veracruz cómo la sede de este año.El evento se llevará a cabo del 21 al 23 de julio en el Hotel Xalapa. Contando con mesas de trabajo que van desde gobernabilidad, estado de derecho, impartición de justicia, seguridad, migración, derechos humanos, entre otras.