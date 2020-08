Abogados promoverán juicio político contra Presidenta del Poder Judicial

La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz preparará una solicitud de Juicio Político en contra de Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.



Aunado a dicha solicitud que se presentará al Congreso del Estado, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa dio a conocer que también se elabora una denuncia penal en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de un deber legal, al no aplicar los exámenes de oposición para los nombramientos de Jueces.



Aseveró que la ignorancia, negligencia, opacidad, omisión e inacción de la Magistrada Presidente del TSJ ha llevado a la debacle a la impartición de justicia, sobre todo en estos momentos de la pandemia.



El no tener idea de lo que es la justicia ha provocado la parálisis judicial en Veracruz en agravio de los justiciables y de los abogados litigantes.



“Ante la ignorancia de esta señora que no tiene ni idea de lo que es la justicia, se pasará a los hechos”.



En ese sentido, señaló que los abogados acordaron que en lugar de estar haciendo reclamos se habrá de actuar para detener la debacle de la justicia veracruzana.



“Todo mundo se queja, no hay cuestión civil que pueda avanzar y lo penal está avanzando a cuenta gotas. La pandemia no es pretexto para mantener paralizada la justicia en Veracruz”.



Añadió que no es posible que los Juzgados de la entidad se encuentren parcialmente cerrados y funcionado solo tres días a la semana en un horario de ocho y media de la mañana a las dos quince de la tarde. Es una tomada de pelo que te den 20 minutos para revisar expedientes”.



Insistió que algunas entidades federativas del país como el Estado de México, Yucatán y la Ciudad de México ya se pusieron a la vanguardia en materia de justicia digital, mientras que en Veracruz lejos de buscar alternativas para garantizar la impartición de justicia se optó por mantener parcialmente cerrados los Juzgados.



Asimismo, aplaudió las acciones de presión que están ejerciendo las magistradas Concepción Flores Saviaga y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.