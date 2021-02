Abogados se dicen en riesgo de contagio de COVID en Juzgados de Veracruz Puerto

En el Estado, ser abogado en la actualidad es un riesgo, afirman litigantes de la ciudad de Veracruz debido a que el Poder Judicial de Veracruz sigue operando con rezago tecnológico y las audiencias se realizan de manera presencial en medio de la crisis sanitaria.



El presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado, Vicente Octavio Pozos Marín, lamentó la falta de control al ingreso de los juzgados y la concentración de personas que se generan al interior de las áreas, además de la falta de aplicación de las medidas sanitarias.



"No hay control de sanidad, a veces no hay gel antibacterial, los baños están deplorables. Hoy ser un abogado es un peligro porque desafortunadamente en áreas tan pequeñas ─qué le diré, 3 por 2─, a veces hay hasta 20 o 15 abogados cuando realmente no hay esa distancia necesaria", lamentó.



Explicó que es necesario que los juicios sean ya en su totalidad de manera virtual, lo cual no se realiza porque no existe interés por parte de los legisladores veracruzanos por trabajar en las reformas en la ley judicial para que puedan llevarse a cabo bajo estos esquemas.



Además, se requiere que se dote de la adecuada infraestructura tecnológica para los 21 distritos judiciales.



"Nos hemos cansado de decirlo, la falta de sensibilidad humana y política de los 50 diputados del Congreso del Estado porque nadie ha presentado una reforma a la ley judicial de la entidad en donde ahí se autoricen efectivamente las audiencias virtuales mediante plataformas para que las partes podamos atender las mismas a través de las oficinas y los jueces en sus juzgados".



Pozos Marín precisó que en Veracruz se imparte justicia con esquemas de hace 40 años, "es el último Estado donde estamos haciendo ese tipo de audiencias como se realizaban en los años 70, 80 o 90", finalizó.