Abogados se manifiestan en Congreso del Estado para pedir derogación de ultrajes

Familiares, conocidos y abogados de personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad se manifestaron frente al Congreso del Estado y reclamaron a los diputados una sesión extraordinaria en la que deroguen ese tipo penal.El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, está condenando mediáticamente a ciudadanos detenidos por el delito de ultrajes sin que se haya demostrado su responsabilidad penal ante un juez y el Congreso local no ha derogado dicho tipo penal pese a que el Ejecutivo se comprometió a hacerlo.Lo anterior fue señalado por familiares y conocidos, así como abogados de personas detenidas por el delito de ultraje a la autoridad, quienes criticaron que los diputados locales continúen aplazando la discusión de las 3 iniciativas que plantean la derogación; una del Mandatario, otra de diputados del PT y otra del PAN.Este viernes los inconformes se manifestaron afuera del Congreso del Estado reclamando a los diputados realizar una sesión extraordinaria con tal fin.Al respecto, el abogado Omar García recordó que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó públicamente que acataría la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para quitar este delito del Código Penal.Refirió que concretamente se tiene que derogar los artículos 331 y 371 Quinquies, puesto que se han documentado abusos con estos delitos.“Pedimos a los diputados que se encuentran en la Diputación Permanente que llamen al pleno para una sesión extraordinaria con la que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad (…).“Hay que pedir a los diputados que llamen a la sesión extraordinaria porque la agravante del delito se aprobó en una sesión extraordinaria”, señaló el defensor.Argumentó que el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso establece que cuando hay urgencia y se va a terminar el periodo ordinario, se pueden aprobar iniciativas “sin tantos formalismos”.“Hay urgencia porque se trata de una recomendación; se tenía que someter a votación el 31 de enero pasado”, acotó.Además, señalaron que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, no debe señalar quién es culpable o inocente de un delito, ni criticar a los abogados que legalmente están facultados para defender a ciudadanos.“La labor de la abogacía no depende de decir quién es culpable o inocente; somos trabajadores independientemente de si la persona es culpable o inocente se tiene que velar porque se respeten sus Derechos. Eso no convierte a los abogados en delincuentes”, expresó.