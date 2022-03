Abogados solicitan al Poder Judicial cancelar reubicación de Juzgado de Orizaba

Abogados integrantes y representantes del Movimiento "Justicia Veracruz" exigieron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE) que dé marcha atrás al cambio del Juzgado Sexto de Primera Instancia especializado en Materia Familiar, ubicado actualmente en Orizaba, a otro inmueble en el municipio de Nogales.En conferencia de prensa, afirmaron que la circular que emitió y que haría efectiva la reubicación a partir del 28 de marzo, no tiene un sustento jurídico válido, más allá del supuesto ahorro de 14 mil 107.69 pesos mensuales que implicaría el cambio."El día 8 de marzo el PJE ha asestado un nuevo golpe en materia familiar, ese día a través de la circular número 6 el pleno del Consejo de la Judicatura decidió el cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Primera Instancia y que ocupe el inmueble que estaba destinado al juzgado microrregional de Nogales", expresó la profesional del Derecho y catedrática de la Universidad Veracruzana, Rosa Hilda Rojas Pérez.En el pronunciamiento que hicieron de manera simultánea los litigantes de colegios, barras y asociaciones de Xalapa, Veracruz y Orizaba; aseveraron que la justicia no se debe manejar "desde el escritorio", sino sustentada en el beneficio de la sociedad."Está circular carece de fundamento, que carece de argumentos, más que nada de argumentos porque no se dice en ésta cuáles son los motivos para cambiar el domicilio de este juzgado y esto repercute en la administración de justicia porque son muchísimas las publicaciones que este juzgado, son 17 poblaciones como Atzacan, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, La Perla", enumeró la académica de la UV.Reiteró que esta decisión atenta contra los derechos de acceso a la justicia de los usuarios porque incrementa el costo de traslado y el tiempo que tienen que invertir para moverse al nuevo lugar, lo que también afecta a los abogados que llevan los asuntos en este colegiado."Ésta es la segunda ocasión que el Poder Judicial del Estado, desde un escritorio y con la mayor comodidad, pretende hacer los cambios en materia de justicia, la justicia no se toma como un televisor con un control remoto, se toma una decisión con bases, con argumentos y además con un estudio previo que hubiese realizado el Consejo de la Judicatura", manifestó Rojas Pérez.Recordó que la primera ocasión que el PJE "asestó" un golpe a la justicia fue cuando eliminó los juzgados microrregionales el año pasado, alegando que también lograría un ahorro de recursos; por lo que hacer este cambio basado únicamente en que se dejará de pagar renta, a su juicio, no es razón suficiente porque se afectan mayores intereses como el acceso a la impartición de justicia de la ciudadanía de esa región de Veracruz.Por su parte, Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, expresó que mientras Orizaba tiene 123 mil 182 habitantes, Nogales apenas tiene 21 mil 113; por lo que se estaría afectando a un mayor número de habitantes con este cambio."Se van a ahorrar una renta de 14 mil pesos, pero con esto le niegan el acceso a la justicia a más de 100 mil habitantes y a las cerca de 17 poblaciones que rodean a Orizaba, Orizaba es estratégicamente un punto ideal para que ahí permanezcan estos juzgados", reiteró el abogado.