Abogados ven trasfondo político en reubicación de Juzgado de Orizaba a Nogales

Abogados del Distrito Judicial de Orizaba, quienes de nueva cuenta tomaron las instalaciones del Juzgado Sexto de lo Familiar, aseguraron que el cambio de sede obedece a temas políticos, pues MORENA quiere beneficiar al municipio de Nogales, ya que el gobierno es fruto de la coalición "Juntos Haremos Historia".Desde esta mañana, los litigantes decidieron tomar este Juzgado, por lo cual no está trabajando el personal, pues indicaron los quejosos que no hay respuesta alguna a la petición hecha al Poder Judicial para que no sea cambiado de sede."Es una cuestión política porque quieren desmembrar el distrito, se fue el Juzgado Octavo, el Sexto se va a Nogales, al rato van a salir con que no se puede pagar la renta del Segundo ni del Cuarto. MORENA es allá (Nogales), el Estado es MORENA y entendemos que quieran incentivar allá pero la cabeza del distrito es Orizaba".Recordaron que es más rápido y fácil llegar a Orizaba pero ir a Nogales será más complicado y costoso para los justiciables. Además, dijeron que ahora los abogados deberán tener un domicilio legal en Nogales para ser notificados, lo cual los orilla a poner otro despacho en aquel lugar."Nuestra movilización no es política sino pacífica, tampoco es partidista. Esta protesta es porque estamos en el frente de batalla y sabemos cuáles son las consecuencias que habría si se va el Juzgado"."Si el gobernador Cuitláhuac García dice que está atendiendo las necesidades primordiales de los veracruzanos, justo sería que escuche la demanda de los justiciables y de los abogados".Incluso cuestionaron el motivo por el cual no se ha edificado la Ciudad Judicial, cuando que ya estaba destinado el dinero para la construcción de ésta.Durante todo el día, los abogados mantendrán cerrado el Juzgado Sexto de lo Familiar.