Aborto legal en México se conseguirá en 2021, afirman Brujas del Mar

Colectivos feministas en México, como Brujas del Mar, aseguraron que Argentina marcó la ruta y pasó la estafeta a México para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).



Ello, luego de que el Senado de Argentina avaló la legalización del aborto después de una sesión seguida a nivel internacional.



Al respecto, el colectivo veracruzano Brujas del Mar publicó en sus redes sociales una "predicción":



"Y en el 2021 nos toca a nosotras. No es promesa, es predicción", se puede leer en su cuenta de Twitter.



Con la aprobación de la ley en Argentina, la práctica del aborto no será considerada delito hasta la semana 14 de gestación.



El mes de julio pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de la sentencia del Amparo en Revisión 636/2019, que pretendía obligar al Congreso de Veracruz a legislar sobre la interrupción legal del embarazo.



Desde entonces no se ha retomado el tema por parte del Congreso del Estado, con mayoría morenista.



A partir de la aprobación el colectivo Brujas del Mar compartió diversos mensajes como:



“Las pibas lo lograron, nos toca a las morras.”



“El movimiento de mujeres es imparable en todo el mundo. Con siete votos a favor y dos en contra, se levanta la prohibición del aborto en Corea del Sur mañana mismo por orden del Tribunal Constitucional al declarar que esa ley es inconstitucional. Aprende algo, @SCJN”.