Aborto legal en Veracruz, entre carencias y la objeción de conciencia

Aunque en Veracruz se despenalizó el aborto hasta la doceava semana, aún faltan por ejecutar los protocolos para llevarlo a la práctica, porque las mujeres ahora se enfrentan a obstáculos como la objeción de conciencia de médicos, o bien, que no existen los medicamentos para la interrupción del embarazo.En el marco de la Acción Global por la Despenalización del Aborto “28-S”, las feministas veracruzanas afirman que el exhorto tras la reforma que hizo legal la interrupción es que los protocolos se apliquen de manera efectiva.“La limitante que nos enfrentamos nosotras es una, que a veces no están disponibles los medicamentos para que sea un proceso eficaz y rápido antes de la doceava semana y el tema de objeción de conciencia, el protocolo no está siendo efectivo, lo que hacemos es exhortar y poner el tema de que se deben de ejecutar los protocolos para la atención de la mujer que decide”, dijo Nancy Torres de la colectiva “Colmena Verde”.Precisó que si bien es un proceso y que el personal de salud debe irse actualizando e informando de los alcances de la reforma al Código Penal, también es un proceso de educación para erradicar el estigma que surge cuando una mujer quiere hacer válida su autonomía reproductiva.En muchos de los nuevos casos, las mujeres deben seguir exigiendo la interrupción.“Nos ha tocado acompañar a mujeres y tenemos que exigir la atención, tenemos que exigir que sea un trato digno, que no caigan en revictimización, estamos en el entendido que es un proceso que está agarrando forma apenas, el personal tiene que actualizarse”.Finalmente, agregó que debe eliminarse el estigma en torno a todo lo relacionado con la salud reproductiva de las mujeres pero sobre todo, visibilizar que sólo son 4 los Estados donde se despenalizó el aborto.