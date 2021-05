Abrirá Américo Zúñiga comunicación con todos; “seré un diputado digital”, anuncia

El candidato a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano, de la Alianza Va por México, Américo Zúñiga Martínez, consideró que ha habido un vacío en la comunicación con los legisladores en el Congreso federal y por eso se comprometió a que: “Seré un diputado digital, estaré cerca de ti, en tu bolsillo, puedes mandarme un whatsapp, hacerme una llamada, estaré de lleno en mis redes sociales dando puntual seguimiento de mi trabajo como diputado”.



Al reunirse con decenas de jóvenes, enfatizó que “un representante popular es alguien que represente y nadie puede representar lo que no conoce, además un representado no se puede sentir de esa forma si no conoce a quien lo representa, por eso yo quiero ofrecerle a los xalapeños cercanía y que conozcan a quien los representa en el Congreso de la Unión”, aseveró.



Por ello, al identificarse con las propuestas de los jóvenes presentes, les dijo: “seré tu diputado portátil, tan cerca de ti como las redes sociales lo permitan, para que sepas en qué estoy siendo útil en tu beneficio”.



Confió en que votarán por su fórmula, quienes radican en el distrito de Xalapa Urbano.