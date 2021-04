Absuelve TEV a Alcalde de Medellín de actos anticipados de campaña

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó que el alcalde panista de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, no incurrió en actos de promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos públicos y actos anticipados de precampaña o campaña, por diversas publicaciones en Facebook.



En sesión pública virtual, celebrada la noche de este lunes, los magistrados descartaron la queja promovida por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien acusó al edil de que en diversas imágenes de su perfil de dicha red social se promueven acciones del Gobierno Municipal a su cargo, así como que desde las cuentas oficiales del Ayuntamiento se lleva a cabo una campaña para promocionar su imagen personal.



Por cuanto hace a la promoción personalizada, explicaron que, “de un análisis exhaustivo al contexto de las publicaciones virtuales denunciadas, no es posible advertir en su contenido de manera específica o velada, propaganda o publicidad electoral ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto denunciado o de algún partido político, para una candidatura a un cargo de elección popular en referencia al actual proceso”.



Apuntaron que dichas publicaciones se tratan de actividades de sus funciones como presidente municipal, “relacionadas con el otorgamiento justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y bienestar general a los habitantes de su municipio, al derivarse de programas sociales municipales autorizados e implementados por el Ayuntamiento”.



En el fallo, los togados expusieron que la sola publicación de información virtual en páginas de internet no configura por sí misma la realización de promoción personalizada, ya que para tener acceso a dicha información es necesario que previamente exista la intención de acceder, lo que se conoce como efecto volitivo, en razón de que en el uso ordinario no se provoca un acceso espontáneo, sino que debe haber una voluntad por parte del usuario”.



Respecto a la infracción denunciada como propaganda gubernamental, establecieron que el ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal no representa una violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor público que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo su responsabilidad.



“De las mismas publicaciones no se identifica que el denunciado se haya apropiado de los logros gubernamentales a título particular o que se destaquen sus cualidades con impacto en el proceso electoral que se está desarrollando”, enfatizaron.



En lo relacionado a los supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, los integrantes del TEV desecharon dichas acusaciones, al especificar que las publicaciones denunciadas no representan una plataforma electoral y posicionamiento, ni en apoyo o en contra de alguna opción política en particular.