Absuelven a Alcalde de Emiliano Zapata de violencia política contra Síndica

Los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que el alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier Acolt, no ejerció violencia política en razón de género en contra de la síndica única, Ana Paulina Martínez Murguía.



Aunque concluyeron que sí incurrió en omisiones al no dar contestación a oficios presentados por la inconforme y en obstaculizar el ejercicio del encargo de esta funcionaria y de sus homólogos.



En sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, resolvieron que el presidente municipal morenista no garantizó a la actora, ni al resto de los ediles el efectivo ejercicio de su atribución de colaborar en la revisión de ciertos estados financieros y las cuentas públicas de 2019 y 2020, aprobados mediante sesiones de cabildo de enero y febrero de 2020.



De allí que ordenaron a Mier Acolt que, “al momento de la convocatoria a las sesiones se proporcione a las y los ediles toda la información necesaria de los temas a aprobar, para que conforme a sus atribuciones mediante las observaciones razonadas que estimen pertinentes emitan su voto en el sentido que lo consideren conveniente”.



Lo magistrados veracruzanos confirmaron que el alcalde de Emiliano Zapata no ha dado contestación a un oficio de septiembre 2020 relacionado con el comité de obras y servicios del ayuntamiento para el ejercicio 2020, por lo que deberá dar respuesta en el sentido que conforma sus atribuciones estime procedente de manera congruente con el tema de la solicitud planteada.



Los miembros del órgano jurisdiccional declararon como infundada la supuesta violencia política en contra de la síndica única, ya que sólo se pudo acreditar la omisión de convocarla, correctamente a ciertas sesiones de Cabildo y la omisión de atender su derecho de petición.



“Conforme al análisis de los elementos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para identificar la violencia política contra las mujeres por razones de género, el elemento de género no se cumple siendo que representa el punto esencial de una violencia política de género”, precisaron.



Insistieron que si dicho elemento esencial no se colma plenamente se trataría de cualquier otro tipo de irregularidad violatoria de derechos, pero no de violencia política de género, como ocurre en el caso denunciado por Ana Paulina Martínez Murguía.



“No se advierte que las irregularidades acreditadas, aun cuando se reconoce que representan una obstaculización del desempeño al cargo de la síndica, no se acredita que hayan sido dirigidos a ella por ser mujer, en tanto que de las omisiones acreditadas, no se evidencia que se hayan dirigido en su contra por su condición de mujer, ni por un trato diferenciado o desproporcionado respecto de los demás ediles hombres integrantes del cabildo”, reiteraron.



Finalmente aclararon que conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres se reconoce que no toda la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de género.