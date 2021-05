Absuelven de violencia política de género a Alcaldesa de Tamiahua

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), absolvió a la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, de incurrir en violencia política en razón de género, en contra de la regidora Tercera de ese Ayuntamiento, María Victoria González.



Y es que en sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con la que se declaró que tanto ella como el tesorero, sí violentaron políticamente a la edil, ordenando inscribirla en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta del Instituto Nacional Electoral (INE).



A juicio de los magistrados regionales, el órgano jurisdiccional local no juzgó con perspectiva de género al aplicar la medida en contra de la alcaldesa, que le truncaba su intención de contender por la Diputación Local por el Distrito de Tuxpan, de la mano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



“Toda vez que, si bien tuvo por acreditados los hechos imputados a la presidenta y al tesorero municipales, de los mismos no se desprende que hayan implicado un trato diferenciado o una afectación desproporcionada a la regidora por el hecho de ser mujer”, precisaron en el fallo los integrantes de la Sala Xalapa del TEPJF.



Por ello, insistieron, no se configuraron los elementos que acreditan la violencia política en razón de género y por lo tanto, Medellín Careaga libra su inscripción en el catálogo del INE.



Según los togados federales, sus homólogos del TEV se limitaron a decir que la afectación al patrimonio de la regidora con la reducción de su salario, además de que las sesiones de Cabildo no se llevan de manera regular, sin que hubiese un indicio importante que el trato otorgado a ella fuera discriminatorio.



“Se refirieran a ella de manera despectiva, emitieran argumentos estereotipados por su condición de mujer, por lo que se disminuye la configuración de violencia política en razón de género demandada”, concluyeron.