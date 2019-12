Abuela que sustrajo a su nieto de escuela fue detenida por ministeriales, en Xoxocotla

Con base en una orden de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito de Zongolica, la señora Antonia “N” –abuela del menor de identidad resguardada que fue sustraído en la escuela primaria “Lic. Benito Juárez” en el municipio de Xoxocotla-, fue detenida por efectivos de la Policía Ministerial y recluida en el Centro de Reinserción Social de Zongolica.



De acuerdo con la carpeta de investigación 193/2019 Saúl “N” fue detenido por los delitos de sustracción del menor, privación ilegal y derechos del menor, así como de su derecho de estar bajo el cuidado de ella.



El pasado 10 de septiembre del año en curso Saúl “N”, su hermano Gildardo “N” y la señora Antonia “N”, ésta última abuela paterna del infante sustraído, llegaron a dicho plantel de Xoxocotla y se llevaron al infante de los brazos de la mamá, la maestra Lorena Cenobio Prianti, quien labora en la primaria.



Al respecto, la mamá del menor de identidad resguardada indicó que se le está haciendo justicia.



“Que sepa la ciudadanía de Xoxocotla que lo único que quiero es recuperar a mi hijo y que no quiero perjudicar a nadie”.



Incluso dijo estar dispuesta a retirar la denuncia, siempre y cuando su ex pareja Saúl le entregue sano y salvo a su vástago.



En este conflicto ya tomó cartas en el asunto la delegación étnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zongolica, para verificar que no se violenten los derechos del menor en el proceso.



Trascendió que el pueblo de Xoxocotla se está organizando para manifestarse y exigir al Gobernador tome cartas en el asunto, para que le devuelvan el niño a su Mama, profesora de institución educativa.