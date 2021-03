Abuelitos de Jalcomulco reciben la vacuna antiCOVID

En el municipio de Jalcomulco, adultos mayores, en algunos casos acompañados por un familiar, acudieron desde las 6:00 horas de este lunes a vacunarse contra el COVID-19 al módulo que se instaló en la escuela primaria “Úrsulo Galván”.



Sin embargo, no fue sino hasta las 10:30 de la mañana cuando personal de la Secretaría de Salud, acompañado de elementos de la Guardia Nacional, arribó con las vacunas para dar inicio a la jornada y toparse con unos 300 adultos mayores que ya esperaban al interior de la escuela.



“Desde las 6 de la mañana ya había gente esperando a que llegaran las vacunas pero llegaron poco después de las 10:30, aunque llegó tarde vimos que sí hubo organización”, explicó un poblador que acompañó a su madre.



Con la llegada de la vacuna, se dio paso a la aplicación de la misma con la instalación de varios filtros sanitarios y las medidas correspondientes.



De acuerdo con testimonios de los pobladores, acudieron abuelitos principalmente de la cabecera municipal y localidades, aunque aseguraron que a Jalcomulco llegaron unas 10 personas que no son conocidas en el municipio, las cuales no pudieron pasar los filtros.



“Observamos a unas 10 personas que nunca hemos visto en Jalcomulco, a menos que sean de alguna comunidad pero no recibieron la vacuna, se regresaron en los filtros, me imagino que no coincidía su credencial de donde radican. Hay mucha gente que no es de aquí pero que ya lleva muchos años viviendo aquí”, señaló Reynaldo.



Algunos quieren la vacuna, otros no



Raúl es un poblador que se dedica al ecoturismo en Jalcomulco y este lunes desde temprana hora acudió junto con su hermana a llevar a sus padres a vacunarse a la escuela primaria “Úrsulo Galván”.



Refirió que sus padres fueron los que decidieron aplicarse a la vacuna y él y hermanos aceptaron llevarlos, sin embargo, admitió que no todos los pobladores mayores de 60 años en Jalcomulco quieren recibir la inoculación, pues existen muchos “rumores” de que puede afectar o incluso provocar la muerte.



“En el caso de mis padres fue su decisión, dijeron que sí querían vacunarse y pues los trajimos pero hay gente que decidió no venir porque le da miedo, se escuchan muchas cosas de que la vacuna puede causar afectaciones pero eso depende de cada organismo”, relató.



Por su parte, don Eligio, quien acudió también a primera hora acompañado de uno de sus familiares, indicó que en su caso era importante aplicarse la vacuna para estar protegido.



“La atención muy bien, gracias a todo el personal de Salud, fue un gran apoyo que llegaran las vacunas a Jalcumulco para estar protegidos contra el virus”, acotó.