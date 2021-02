Abuelitos del asilo COGRA desean vacunarse contra el COVID

Los abuelitos del asilo de Comedores Gratuitos AC "COGRA" están a la espera de ser vacunados, afirmó la directora, María Teresa Mendoza Infanzón, quien afirmó que ya los contactaron vía telefónica para sondear a los adultos mayores para que se apliquen el reactivo.



Primero contactaron a 15 abuelos -explicó- pero al tratarse de un asilo, solicitaron que se hiciera la vacunación completa para los 80 huéspedes y esperan que a más tardar en 20 días inicie la jornada de inmunización in situ.



"Sí lo van a hacer, van a venir directamente para acá para no andar sacando a los abuelos. Estamos tratando que nos vuelvan a enlazar, nos dijeron que en unos 15 a 20 días para decirnos qué día", señaló.



Ante el anuncio que los asilos serán visitados, en COGRA confían que pronto llegarán a vacunarlos, por lo cual se preparan con la documentación de los pacientes.



"Lo que tenemos que hacer es tener la lista con la edad, porque algunos no tienen CURP, credencial de elector".



Por su parte, los abuelitos quieren ya vacunarse para poder ver a sus familiares porque debido a las restricciones sanitarias, no han podido convivir con ellos.



"Me hablaron por teléfono que si quería o estaba de acuerdo en vacunarme y yo dije que sí. Tengo parte de mis documentos. No sé de medicina pero entiendo que con la vacuna vamos estar más protegidos", dijo Daniel Hernández, de 75 años.