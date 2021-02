Academia de Policía de Orizaba tiene futuro, está certificada, dice Alcalde

La Academia de Formación Policial de Orizaba (AFOPOL) sí tiene futuro y dará servicio, aseguró el alcalde Igor Rojí López, quien agregó que obtener el aval del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no es cualquier cosa.



"La AFOPOL tiene una certificación, está autorizada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, es un certificado que dura dos años y seguirá funcionando", dijo.



Agregó que por el momento no puede operar la academia porque las instalaciones de la Inspección de Policía están en manos de la SSP pero en cuanto se recuperen, se comenzará a trabajar con este tema.



“Porque es un certificado del nivel federal. Este documento no es que se quite de golpe y porrazo”, dijo.



Explicó que en la academia se forman los policías y los exámenes de control y confianza se pueden hacer en un C-3 de cada una de las Secretarías de Seguridad Pública estatales.



“No necesariamente en las academias se certifican y se hacen los exámenes de control y confianza, tú puedes tener formación en una academia y los exámenes en otro Estado”, dijo.