Académica australiana impartirá charlas sobre producción artística, en Xalapa

La doctora Anna Cristina Pertierra, decana asociada de investigación de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Construcción de la Universidad Tecnológica de Sidney, en Australia, estará de visita en Xalapa para dar seguimiento al proyecto de investigación que se desarrolla en conjunto con la Universidad Veracruzana (UV).Su presencia forma parte de las actividades de divulgación del conocimiento, del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (CECDAUV), institución universitaria que ha programado dos charlas abiertas a todo el público con la doctora Valtierra, este lunes, a las 11:00 horas en el auditorio de la Facultad de Música en la Unidad de Artes; y el martes 24 de enero a las 12:00 horas, en el Salón Azul de la ExUnidad de Humanidades.En su breve estancia participará de distintas actividades académicas, entre ellas: una charla sobre los modos de evaluar la producción artística como parte de la producción académica en las universidades australianas; y la segunda actividad es una reunión con el equipo de investigación del caso mexicano del proyecto “Entre la pobreza y la clase media. Nuevas culturas de consumo en el Sur Global”, para presentar y dialogar en torno a los resultados de la investigación en el que participaron la doctora Ahtziri Molina, del CECDA UV; y la doctora Bianca Garduño, de la Universidad de San Marcos-Perú, bajo la coordinación general de la doctora Pertierra, de la Universidad Tecnológica de Sidney, responsable del proyecto.En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la University of Tecnology, Sydney la doctora Pertierra es decana adjunta de investigación y está encargada de fomentar el desarrollo de productos de investigación entre profesores que en su experiencia fue adquirida en el campo laboral. Junto con un equipo de colegas analizó la forma de evaluar la producción artística y atípica en las diferentes instituciones de educación superior de su país.Los resultados fueron contemplados en el desarrollo de políticas de la Australian Research Council. La charla modos de evaluar la producción artística como parte de la producción académica en las universidades australianas será el lunes 23 a las 11:00 horas en el auditorio de la Facultad de Música en la Unidad de Artes, impartida por la doctora Pertierra; y está dirigida a académicos, artistas, ejecutantes y egresados de la UV. Por otra parte, a nivel personal, la investigación de Anna Cristina Pertierra utiliza la etnografía para examinar la práctica social cotidiana, con especial interés en los medios, el consumo y la cultura material, y las modernidades urbanas.A nivel regional, su trabajo se centra en Cuba, México y Filipinas, temas sobre los cuales se desarrolla la segunda charla: “Entre la pobreza y la clase media. Nuevas culturas de consumo en el Sur Global”, les compartimos el resumen del proyecto: “Nuevas formas de consumo cultural en el Sur Global”. El proyecto “Nuevas Formas de Consumo Cultural en el Sur Global”, desarrollado por la Universidad Tecnológica de Sídney y el CECDAUV, tiene como objetivo investigar las prácticas de consumo y los consecuentes cambios sociales entre aquellas que viven en el rango social que está entre la pobreza y la clase media. Esto es, poblaciones qué en términos socioeconómicos, puede ser categorizada como pobres, pero cuyos estilos de consumo y de vida cada vez se parecen más a los de las clases medias.La doctora Ahtziri Molina, coordinador del CECDA UV, explica que la propuesta central del proyecto es que, en las economías emergentes, los sectores pobres de la población urbana se encuentran en una transición económica que tiene consecuencias no sólo en el bienestar material, sino también en el estatus social, en la formación de identidades y pertenencia. En retrospectiva, las economías emergentes están produciendo cambios culturales: nuevas oportunidades económicas, largos periodos de residencia en las ciudades, formas de vivienda más seguras, incremento en el acceso al crédito y una mayor integración dentro de las prácticas de consumo masivo. Todas ellas se han convertido en características de algunas comunidades que no encajan tan cómodamente en los modelos de pobreza humana desarrollados en décadas pasadas por los científicos sociales y diseñadores de políticas.La investigadora y académica mencionó que “el enfoque multidisciplinario de la investigación se basa en los estudios culturales, la antropología y la sociología, combinando entrevistas etnográficas, estudios de caso con actores clave para identificar sus bienes de consumo, investigación documental, investigación visual y técnicas de investigación participativa. El proyecto tiene como objetivo documentar la aparición de nuevas prácticas de consumo de este grupo social, con especial atención en cuatro ciudades: Manila, Filipinas; Cantón, China; Río de Janeiro, Brasil y Ciudad de México, México”.Para esta ocasión, se presentará el encuadre general del proyecto, la mirada comparativa y los resultados de investigación del caso de la Ciudad de México, el cual fue levantado durante la contingencia sanitaria. Esta charla será impartida por las Doctoras Anna Cristina Pertierra de la Universidad tecnológica de Sidney-Australia, Bianca Garduño de la Universidad de San Marcos-Perú y Ahtziri Molina de la Universidad Veracruzana, el próximo martes 24 de enero a las 12 horas, en el Salón Azul de la ExUnidad de Humanidades ubicada en Francisco Moreno esquina Ezequiel Alatriste, Col. Ferrer Guardia en Xalapa, Ver. También habrá transmisión de ambas charlas mediante el FB del Centro de Estudio de Creación y Documentación de las Artes. https://www.Facebook.com/CECDAUV Mayores informes: Fb. Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes UV.