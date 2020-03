Académicas y expertas imparten foro sobre sexualidad, en Ixtaczoquitlán

Con el propósito de poder incidir en los jóvenes, expertas en diversas ramas hablaron sobre el tema del Derecho a la salud y reproducción.



El encuentro se efectuó en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información (USBI) de la Universidad Veracruzana de Ixtaczoquitlán.



Dentro de los temas que expusieron la abogada Esmeralda Lexiur; la directora del Observatorio Ciudadano de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados; la directora del Colectivo Feminista Ciuhuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, estuvieron el derecho a decidir por tener o no un embarazo, incluyendo el aborto.



También sobre los temas donde es castigado que una menor de edad haya tenido relaciones con una persona mayor de edad y sobre que muchas mujeres de menos de 15 años tienen que luchar con la maternidad.



Pero también cuestionaron a los jóvenes presentes en referencia a cuánto saben sobre su sexualidad e higiene, entre otros conceptos básicos de su vida sexual.



Las cuatro ponentes pidieron a los estudiantes hacer uso de todo el cúmulo de información con la que se cuenta ahora, pues así podrán no sólo ejercer su sexualidad y tener control sobre su vida reproductiva, sino que evitarán la generación de situaciones con las cuales no quieren lidiar.