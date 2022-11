Académico acusa a la UV de desdeñar su propuesta sobre festival cultural de Pinocho

El académico e investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Juan José Barrientos Contreras, criticó el supuesto desinterés de esta institución de Educación Superior, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y la Dirección de Cultura Municipal, para llevar a cabo un festival en el que se exhiban las ilustraciones, libros y películas sobre el personaje de la literatura italiana y universal, Pinocho.En entrevista, señaló que aunque ha buscado a las autoridades universitarias, en particular al rector Martín Aguilar Sánchez, y a las funcionarias a cargo de esas dependencias gubernamentales; no le ha sido posible concretar una cita para plantearles esta actividad que comprendería las obras pictóricas de los artistas oaxaqueños, Francisco Toledo y Sergio Hernández, y cinematográficas del cineasta, Guillermo del Toro y de estudios como Walt Disney."Es una especie de festival de los dibujos de Pinocho realizados por el maestro Francisco Toledo y Sergio Hernández y al mismo tiempo exhibir los diferentes ejemplares de las diferentes ediciones de los libros que se han hecho sobre este personaje y proyectar las películas de Walt Disney, de Spielberg, de la Escuela Checa; y sobre todo la de Guillermo del Toro", detalló.El doctor en Lingüística y Literaturas Hispánicas por el Colegio de México (COLMEX), expuso que incluso a este evento la UV podría invitar a Del Toro y otorgarle un doctorado "Honoris Causa" como lo hizo recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Éste es nada más uno de los proyectos que le entregué al rector, pero no ha tenido eco porque no me recibe el señor", afirmó al señalar que su propósito es ser "asesor" en temas culturales, no desempeñar un cargo público, pues seguirá dedicándose a la investigación literaria como según él lo hace desde hace 40 años.Barrientos Contreras expuso que el propósito de entablar diálogo con la autoridades y funcionarios es para que se pueda contar con los recintos como la Pinacoteca "Diego Rivera", la Galería de Arte Contemporáneo o el Cibe "Carmela Rey" del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), para llevar a cabo las presentaciones.Detalló que los dibujos de Toledo ahora son propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de que el artista se los diera como parte del pago de impuestos; por lo que externó que "es una cosa fácil" solicitárselos al ente recaudador, mientras alguien asuma la responsabilidad de su cuidado, y así exhibirlos."Y hay otros 50 dibujos sobre Pinocho, que hizo Sergio Hernández, que ya los expuso en Madrid, pero aquí no han venido (...) puede pedir para exhibirlos el Ayuntamiento de Xalapa o la Secretaría de Cultura (IVEC), la UV (...) Es muy sencillo", insistió el académico.