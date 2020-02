Académico critica proyecto de museos temáticos “chiquitos” para Orizaba

El académico y presidente del Observatorio Urbano de Orizaba (OUO), Jorge Sarquís, consideró que algunos de los museos temáticos “chiquitos” que se han hecho o se tiene previstos efectuar en Orizaba, son desperdicio de recursos.



Esto porque no se sabe si en verdad vienen a contribuir a lo que se llevan los turistas que visitan la ciudad; de hecho, apuntó que de los museos propuestos, como es el de las artesanías, son cuestionables que se hagan cuando “la Pluviosilla” no tiene identidad artesanal.



“El museo de las artesanías me da más risa, porque: ¿cómo vamos a tener un museo de artesanías donde no hay identidad artesanal? Sí tenemos un mercado de artesanías pero se venden chucherías, no hay artesanías en Orizaba”.



Y es que en recientes fechas, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, indicó que se espera que para verano pueda funcionar el Museo de la Artesanía, el cual estaría ubicado en donde funcionó la Sala de Juicios Orales, junto al mercado de artesanías. Lo que se expondrá en este, serán artesanías de los 212 municipios del Estado.



Añadió Sarquís que es necesario, en primer término, que se construya una identidad artesanal, pues ese sería un programa social que alcanzaría la necesidad que tienen alrededor de Orizaba y que fueron personas que pujaron por tener un espacio que les fue concedido en el mercado de artesanías durante la segunda administración de Juan Manuel Diez Francos.



“Pero ese asunto del mercado de artesanías que existe en Orizaba está en el limbo, yo lo visito seguido pero no cambia, sigue siendo lo mismo. Propusimos que el Ayuntamiento tuviera un programa para desarrollar una identidad artesanal y para eso hay recursos federales”.



Apuntó que el alcalde Rojí sí conoce los verdaderos mercados artesanales como los que hay en Querétaro, Tequisquiapan, por citar y que revelan en sus productos la identidad propia.



Indicó que no se discute que las últimas administraciones han posicionado a Orizaba como destino turístico, dejando de ser un lugar de paso, lo cual se tiene que reconocer pues abonan a este tema pero se tiene que pensar bien si seguir creando pequeños museos.