Académicos del CIESAS alistan curso de verano “radial” para niños

Especialistas en Educación diseñan un curso de verano "radial", dirigido a niños y niñas sujetos a la medida de "Quédate en casa" por la emergencia de la pandemia del SARS-CoV-2.



De acuerdo con el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara, el curso no sólo busca motivar a los menores durante el receso escolar, sino reducir el tiempo de exposición a internet y redes sociales.



"En este momento estamos terminando de hacer cursos de verano por radio, vamos a hacer cursos de verano vía radial para que los niños y niñas no tengan que estar frente a una computadora en verano".



Previó que el curso inicie a partir de la tercera semana de julio y será por medio de audios disponibles en el portal mediciónmia.org.mx.



"Y estos audios se pueden llevar en una memoria USB, se pueden descargar de internet, o se pueden pasar por radio".



Hevia de la Jara explicó que el curso puede escucharse en casa o en grupos reducidos en espacios abiertos en las congregaciones rurales o localidades suburbanas.



"Estamos trabajando con los municipios de la región: Coatepec, Xico, Teocelo, Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, para que los que estén interesados nos busquen para poder desarrollar estrategias con los municipios".



El curso ofrecerá diversas actividades y voluntarios pueden descargar el curso y compartirlo en comunidades sin acceso a internet.



"La idea es no ser masivos. Si estoy en la prepa y tengo hermanos chiquitos y mi mamá no sabe que hacer con ellos, poner las capsulas radiales y además, hay una serie de actividades para que voluntarios puedan ayudarnos a mantener a los niños entretenidos y llevar a cabo las actividades pero que no sea necesario juntarlos, con cuatro o cinco niños se puede hacer algo".