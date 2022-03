Acata Cuitláhuac orden del INE y elimina promoción de obras durante veda

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, eliminó de sus redes sociales dos publicaciones donde hacía alusión a obras de salud en el municipio de Chacaltinaguis; esto, por mandato del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que violentan la veda por la consulta para la Revocación de Mandato.En entrevista realizada este jueves en el libramiento de Coatepec, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó lo anterior al señalar que acató la resolución de la autoridad electoral, sin embargo, cuestionó la determinación ya que se trata de dos obras de salud, las cuales están permitidas al igual que las acciones de protección civil, educación y seguridad.“Sí, sin problema –se acató el ordenamiento del INE-, la gente de Chacaltinaguis sabe muy bien lo que hicimos, rehabilitamos dos centros de salud, fue una ampliación y una remodelación, quedaron muy bien, la gente está contenta, en Chacaltinaguis hemos hecho mucha obra, hicimos el concreto hidráulico que va de Carrillo Puerto a Chacaltinaguis, en dos etapas”, dijo.Además, García Jiménez señaló que fue un partido, Movimiento Ciudadano (MC), el que impugnó estas publicaciones en Twitter lo que llevó al INE a tomar esa resolución, por lo que aclaró que los partidos no tienen ningún tipo de injerencia en este proceso.“La impugnación vino por parte de, me parece, Movimiento Ciudadano y también eso no debería ser, porque según la ley de revocación de mandato, los partidos no tienen injerencia en este ejercicio democrático que se va a llevar a cabo el 10 de abril, resulta que para cuestionar e impugnar, si tienen atribuciones de acuerdo con el INE, nosotros pensamos que no, debería ser un ciudadano el que impugnara”, expuso.Y es que cabe mencionar que la autoridad electoral en la semana instruyó a varios Ejecutivos estatales del país, entre ellos al de Veracruz, a retirar la promoción de acciones de gobierno de sus redes sociales, por considerar que violentan la veda por la “Revocación de Mandato”.