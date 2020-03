Acceder a apoyos federales dependerá de la voluntad de cada municipio: SEDESOL

La garantía de que sí prosperen los proyectos que presenten como zona metropolitana de Orizaba los Ayuntamientos, será la voluntad, así lo consideró el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, aunque reconoció que los fondos metropolitanos desde hace muchos años no han incidido en el Estado de Veracruz.



Aseguró que ahora está en los municipios y el Estado, poder cumplir con las reglas de operación, integrar la cartera de proyectos para que puedan acceder a los recursos federales, sin embargo, reconoció que es necesario que cumplan estos con la exigencia de la Federación.



Recordó que el fondo del 2019 de los fondos metropolitanos fue de más de 3 mil millones de pesos para todo el país. "No hay una limitante, sino que depende de cómo se presentan los proyectos".



De igual forma, el funcionario descartó que todos los trámites que tengan que hacer con los proyectos sean tan burocráticos como se piensa, pues dijo que la Federación debe asegurar que participe el Estado y también los municipios para tener la certeza de que los fondos sean bien utilizados.



Aunque, dijo que en el 2019 se le permitió a Veracruz que metieran un sin número de proyectos, que aún están en espera de que puedan ser aprobados; dentro de éstos estuvieron algunos de esta zona centro.



De hecho, destacó que en el primer trimestre les entregarían los resultados de esos proyectos que se metieron a la Federación y se sabrían si lograron recursos, de igual forma especificó que no sólo fueron de obras sino también de estudios ambientales y de tratamiento de residuos.



Entrevistado al acudir a la firma de convenio de coordinación para impulsar la gobernanza metropolitana, planear, regular y promover el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y regional de la zona Metropolitana (SEDATU, SDESOL y municipios), destacó que la intensión de la reunión que sostuvo con los munícipes, fue con el objetivo de conformar el comité metropolitano de la zona de Orizaba.



"Este es un primer paso porque las reglas de la Federación nos exigen para poder tener acceso a fondos federales metropolitanos y estar organizados primeramente".



De hecho, dijo que ya se programó una nueva reunión para ver la cartera de proyectos entre los que podrían incluir un rastro regional pero también en breve propondrá la conformación de un consejo consultivo en donde pueda participar también la academia, los ciudadanos y las asociaciones civiles.