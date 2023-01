Acción Nacional se posicionará ante supuestos casos de “amiguismos” en cuenta pública 2021

Ante la próxima aprobación de la cuenta pública del 2021 y la existencia de “sospechosismos” de la forma en que fueron solventadas las observaciones por supuestos intereses personales y “amiguismos”, el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, compartió que se reunirá con el coordinador de diputados previo a la reunión de mañana para realizar un posicionamiento ante dicha situación y la aprobación o no aprobación de la cuenta pública 2021.“Obviamente vamos a correr los términos legales que actualmente tienen que hacerse, el propio reglamento establece que no pude haber conflicto de intereses. Al parecer pudiera ser que algún diputado de alguna u otra manera diera su voto a favor, yo creo que eso habría que revisarlo muy bien”, dijo.Señaló que esperan a que finalmente haya ‘piso parejo’, pues refirió que es posible que no a todos se les den las mismas oportunidades ni facilidades para tratar de subsanar los probables desvíos.“Los que tengan que subsanar de manera legal tendremos que ayudar, de los que no pueden yo creo que el PAN está completamente en el sentido de que el que la hizo la tiene que pagar…llegaremos hasta donde tengamos que llegar, pero siempre defendiendo el tema de la verdad y defendiendo el tema de que los recursos sean utilizados bien”.Sobre la posibilidad de fincar responsabilidades tanto a los servidores como incluso al ORFIS y los presuntos beneficios que recibirían respecto a la cuenta pública, dijo el dirigente estatal que no cuenta con toda la información necesaria, sin embargo, dijo que se encuentran en pláticas sobre esa posibilidad.“Obviamente, yo creo que dirían por ahí ‘hay mucho sospechismo’, hay cosas tan ilógicas que realmente están sucediendo y en ese asunto en el caso de tener todo el dato correcto nosotros haríamos un pronunciamiento puntual, quizás la próxima semana, para definir esta parte y señalar”, comentó Molina.También reiteró que en Acción Nacional no están a favor de que se limpien las cuentas públicas a servidores con afinidades a ellos mismos o a los “compadres y amigos”, pues dijo que la sociedad está harta y es a la que se le debe de dar respuesta a las cosas correctas.“Esa fue la bandera política que ellos utilizaron y no puede ser posible que esa bandera política la hayan olvidado ahora que son gobierno y que resulten todo lo peor de lo que ellos criticaron”, recriminó.