Acciones no atendidas ni entendidas

Hace casi dos décadas, desayuné en la ciudad de México con un estimado amigo que había trabajado en el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) y en ese momento estaba próximo a jubilarse. Recuerdo que le pregunté si la función del organismo era sólo la inteligencia política, como el espionaje. Sonrió y movió la cabeza negativamente. Sin darme mayores detalles, me contó de su experiencia en dicho organismo. Me explicó que entre las funciones que se realizaban también estaba evaluar situaciones estructurales cuyo proceso futuro podían tener implicaciones que condujeran a diversos conflictos sociales, políticos y, desde luego, de impacto económico negativo para la población, todo lo cual, obviamente, causa desestabilización en la gobernabilidad.Me habló de varias situaciones que se preveían sucedieran a mediano y largo plazo, para lo cual se habían emitido diversas recomendaciones de atención preventiva, las cuales no estaban en discordancia alguna con las observaciones derivadas de estudios científicos y sociales. Claro está, enfatizó no debían verse de manera aislada, sino en la interrelación que implicaban todas y cada una de ellas. Sociólogo de formación con experiencia en proyectos sociales de desarrollo rural, ámbito en el que nos conocimos, mencionó que dos eran los nodos relacionales de los cuales se desprendían diversas situaciones de conflicto futuro: el aumento de la población que habría de dotar de múltiples servicios y el cambio climático que afectaría abasto de agua y producción de alimentos.Dos causas de efectos relacionados que reproducen, a su vez, causales de otra diversidad de problemas que pareciera se expandirán en red. El aumento de población, señaló, se observa, principalmente, en el medio urbano, sobre todo en las zonas conurbadas que están formando megalópolis devoradoras del entorno natural y recursos acuíferos disponibles. Se observa, subrayó, que la conurbación no sólo está devorando antiguas áreas de cultivo, sino que está ocurriendo tan aceleradamente que obstaculiza la adecuada planificación para garantizar servicios como son drenaje, abasto de agua, electricidad, infraestructura urbana, áreas verdes, vialidades adecuadas y seguridad social.Además de provocar corrupción desbocada por la presión constructiva. En pocos años, continuó explicándome, tendremos zonas metropolitanas ensambladas en espacios territoriales de tres o más municipios lo que obligará a repensar y diseñar formas distintas de gobernabilidad y diseño de políticas públicas que sean colaborativas intermunicipalmente o reconfigurar las territorialidades bajo un esquema distinto al actual municipio. Tarea nada fácil pero que no se podrá evitar a largo plazo. Por otra parte, la mayor reproducción ocurre en sectores de población con enorme precariedad educativa y perfil cultural estrecho, lo que obstaculiza cualquier avance de progreso social.El abasto de agua para consumo humano urbano y riego para producir alimentos, lo veía, como lo es en el momento actual, el principal problema que debió de haberse previsto y enfrentado desde décadas atrás, esto es, desde los años ochenta. La población aumenta, por lo tanto, se incrementa la demanda de tan preciado recurso a fin de atender las necesidades vitales y domésticas, pero también de riego para producir los alimentos que habrán de nutrir a las ciudades. Y claro está, el agua dulce es un bien natural limitado, pues sólo el 2.5% del cien por ciento del agua del planeta, es dulce. Si a esto se agrega la contaminación de ríos, mantos freáticos y complejos lagunares, el porcentaje consumible se reduce, en tanto que la población aumenta y la presión sobre los organismos gubernamentales para abastecer de tan preciado líquido, se hará más intensa y conflictiva.Eso sin contar, me dijo, que las proyecciones relacionadas con el impacto del cambio climático, provocarán sequías de medianas a severas que impactarán las reservas almacenadas en presas, disminución de escurrimientos en ríos y filtraciones al subsuelo que alimentan los mantos freáticos, situación ésta, agravada por la deforestación irracional que se proyecta desastrosa para la humanidad. También me habló de las proyecciones que se tenían del aumento de la inseguridad y violencia social, de la que no me comentó más, solo que se veía una enorme capacidad de adaptación financiera, militar y política de los criminales para organizarse. Factor que como sociólogo le preocupaba más, fue el de la educación.En ese punto nos explayamos en comentarios porque era tema en común. Lo que me dijo y coincidí, fue que el sistema educativo estaba muy politizado e ideologizado, lo que hacía complicada su transformación para convertirlo en eje de progreso social, desarrollo científico y generador de innovaciones tecnológicas que abrieran nuevas oportunidades laborales con visión de un futuro competitivo en el orden global. Por tanto, el empleo, veía, seguiría atrapado en el mercantilismo, los servicios y la burocracia. Otro aspecto que estaba en la preocupación de su análisis, fue el de la energía eléctrica, constituyente esencial para mover a la sociedad de la información, en ese momento, hoy de la informática, la automatización y los sistemas cibernéticos, pues la energía conjuntamente con el conocimiento son factores esenciales de la producción actual.Concluyó su panorámico análisis con la cuestión de la autosuficiencia alimentaria. Problema que enfrentamos hoy articulado con una inflación cabalgante y una guerra entre dos de los países a los que México les compra granos básicos. En esos años de la plática, enfatizó, se importaba casi el 80% de los alimentos que se consumían, especialmente en las zonas urbanas. Desde la década de los setenta, se había dejado de ser autosuficiente en la producción de maíz, frijol, trigo y arroz.Las tierras dedicadas al cultivo de maíz eran el 5%, aproximadamente, frente a la ganadería extensiva que ocupaba el 45%. Los ingresos petroleros se les estaba dando un uso nada inteligente, continuó señalando, pues servían para el enriquecimiento de la empleomanía (lo que aún pervive), compra de maíz, trigo, aceites vegetales y diversos productos básicos a Estados Unidos, Rusia, Argentina y países de Europa Oriental, en vez de impulsar el potencial y capacidad productiva de nuestro campo para asegurar una relativa independencia en materia alimentaria.Como ves, me dijo, también se hacen análisis proyectivos que pueden coadyuvar al diseño de acciones de atención política de largo plazo que mitiguen los posibles efectos negativos en el conjunto social, pero a los políticos no les interesa el futuro de la sociedad que gobiernan, sino sólo la situación inmediata que garantice asegurar votos en una contienda electoral. La demagogia predomina distorsionando la realidad con mentiras ad hoc, desacreditando el conocimiento que se sustenta en datos de la realidad y posee potencial proyectivo.Nos despedimos prometiendo volver a reunirnos, lo que desafortunadamente no volvió a suceder, pues la vida y la muerte siempre tienen su momento de abrazo. Todo lo que me dijo está sucediendo en esta tercera década del siglo XXI, incluso desde antes. Hoy, por ejemplo, con la guerra Rusia-Ucrania, principales abastecedores de trigo para México, conjuntamente con Estados Unidos, país al que se le compra casi el 40% del maíz que se consume en México, nuestra suficiencia alimentaria está comprometida y en grave riesgo, pues no se tiene la capacidad suficiente para almacenar alimentos y enfrentar el desabasto de los mismos.Y pregunto ¿Existe un programa e infraestructura para asegurar reservas alimenticias? De ser así, ¿existen suficientes reservas para enfrentar una situación de desabasto? ¿Por qué tiempo, seis meses, un año? La suficiencia alimentaria se debió enfrentar desde hace muchas décadas. No es posible superarla en un año o dos, ni siquiera en diez, pues para su logro se requiere de una política a largo plazo, consistente, realista y bien planificada con la finalidad de ir sustituyendo importaciones, elevar consistentemente los niveles de vida de la población rural dedicada a la actividad agrícola, invertir e introducir innovaciones tecnológicas para riego sustentable, fertilizantes orgánicos y biotecnología.Ello no se logra de un ciclo agrícola a otro, mucho menos bajo situaciones de sequía de mediana a extrema que afecta, principalmente, a las zonas con tierras agrícola de temporal. Decir que vamos a producir de la noche a la mañana lo que consumimos, es demagogia y mentira de la más pura. Es cierto que en los años cuarenta del siglo pasado producíamos lo que consumíamos, sólo que en esa época la población era cercana a los veinte millones de habitantes y el 70% era población rural que producía parte de sus propios alimentos; hoy somos más de ciento veinte millones de habitantes, de los cuales el 70% de la población es urbana y el restante 30% de población rural no toda se dedica a la producción agrícola y quienes aún lo hacen, viven bajo situaciones inestables de precariedad e inseguridad por la violencia generada por organizaciones criminales, por eso emigran hacia los Estados Unidos, así de simple.