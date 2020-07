Acepta Papa renuncia de monseñor Eduardo Patiño como Obispo de Córdoba; coadjutor asume cargo

Monseñor Eduardo Patiño Leal dio a conocer que el Papa Francisco aceptó su renuncia como primer Obispo de Córdoba.



A través de un comunicado dirigido a la comunidad católica, agradeció por haber estado 20 años al frente de esta Diócesis y ahora asume el cargo como segundo obispo, Eduardo Cirilo Carmona Ortega, quien llegó como "Obispo Coadjutor con derecho a sucesión" en enero de este año.



El obispo Patiño Leal se encuentra en su natal Monterrey, donde convalece por cáncer.



Por su parte, también a través de un comunicado, el nuevo prelado católico de esta demarcación, quien fue designado el pasado 6 de noviembre de 2019 y se integró a la Diócesis el 3 de enero de 2020, dio a conocer este sábado a la comunidad católica de la ciudad de los 30 caballeros, a los sacerdotes, diáconos, vida consagrada, seminaristas, fieles laicos, amigos, y personas de buena voluntad que el Papa Francisco “ha aceptado la renuncia que nuestro querido primer Obispo de Córdoba Monseñor Eduardo Patiño Leal”.



“Por eso la primera palabra es para Don Eduardo Patiño, para agradecerle por estos veinte años que ha apacentado esta porción del Pueblo de Dios, la Diócesis de Córdoba. Deseando para Don Eduardo la recuperación plena de su salud”, indicó.



“Como saben, al haber sido nombrado un servidor como ‘Obispo Coadjutor con derecho a sucesión’, y que tuve la dicha de venir a esta Diócesis el tres de enero de este año 2020, una vez que Monseñor Eduardo Patiño presentara y le fuera aceptada su renuncia, inmediatamente yo asumiría la responsabilidad como segundo Obispo de la Diócesis de Córdoba. Hoy se ha dado este paso”.



“Ese 3 de enero pude expresarles mi sentir, al venir a Córdoba. Ahora, simplemente les reitero mi disponibilidad y deseo de servir en esta querida Diócesis. Ya llevo entre ustedes medio año, ya he empezado a conocer la realidad diocesana. Simple y decididamente vamos adelante en nuestro proceso pastoral”.



“Atravesamos unas circunstancias difíciles por la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, nacional y local. No obstante avanzamos en nuestro empeño por servir al Reino de Dios. Tienen mi compromiso de trabajar y dar lo mejor de mí en esta tarea pastoral, para que el Reino de Cristo se expanda entre nosotros”.



“Cuando las circunstancias sean mejores y Don Eduardo Patiño, nuestro Obispo Emérito, pueda venir a Córdoba, tendremos una celebración eucarística en la que juntos demos gracias a Dios por su ministerio y le agradezcamos cuanto hizo por su amada Diócesis de Córdoba”.



“Les saludo con cariño y en la confianza de que puedo contar con ustedes para desempeñar bien el ministerio episcopal al que Dios me ha llamado. Que Dios me ayude para ser el Pastor que nuestra Diócesis espera que yo sea”.



“Y aprovecho la ocasión para confirmar a todos los sacerdotes y diáconos en sus cargos, hasta nuevo aviso. Porque la necesidad es mucha y nuestra vida pastoral no debe frenarse”, concluyó, en el comunicado signado desde la Diócesis de Córdoba, Veracruz, este 4 de julio de 2020, Fiesta de Nuestra Señora del Refugio.



EDUARDO CARMONA ORTEGA, CORC



Eduardo Cirilo Carmona Ortega es miembro de la Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo (CORC).



Nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1959 y cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de los Obreros del Reino de Cristo en Querétaro y en el Seminario Mayor de Toledo (España).



Fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1983 e incardinado en la Fraternidad Sacerdotal de los Obreros del Reino de Cristo.



Se ha desempeñado como sacerdote en la Diócesis de Tacámbaro en Michoacán.



Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana.



El 8 de noviembre de 2003 fue nombrado primer obispo de Puerto Escondido y recibió su consagración episcopal el 7 de enero de 2004.



Fue trasladado a la diócesis de Parral el 27 de junio de 2012.



La Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo tiene por fin último la gloria y alabanza del Dios Uno y Trino, y, por fines propios apostólicos:



Solicitud por todas las Iglesias.



Disponibilidad plena conforme al espíritu y carisma de la Sociedad.



Fraternidad sacramental: llevan vida fraterna en común para el apoyo sacerdotal y ministerial.



Obediencia en la fe: su libertad se ejerce en el servicio ministerial a través de una plena disponibilidad a los Obispos en comunión con el Papa.



Celo por las vocaciones: merecer, pedir, buscar, fomentar, engendrar, atender y ayudar principalmente las vocaciones sacerdotales.