Acierto en Coatzacoalcos: “miradores escénicos” en Villa Allende se ganan a la gente

Luego de que una mujer resultó con una pierna rota por saltar desde los nuevos miradores escénicos en el Malecón de Villa Allende hacia el río Coatzacoalcos; estos fueron cerrados al público en tanto no se haga la presentación oficial de la obra.



En el sitio, cabe señalar, ya parece tener gran aceptación pues congrega a la gente aunque ni siquiera ha sido inaugurado.



Al respecto, la supervisora de Comercio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Daniela Alcudia, refirió que el cierre momentáneo se debe a que las personas no miden el peligro, tan es así que el pasado miércoles una mujer se aventó usando el mirador como trampolín y terminó lesionada.



“Los muchachos se avientan de cabeza y la verdad el río en esta temporada está bajo porque está seco, se pueden lastimar. Una señora se fracturó la semana pasada”, dijo.



Aunado a esto, la población ha utilizado el sitio como centro de vicio pues llegaban los jóvenes y adultos con bebidas alcohólicas, ahí se ponían a tomar y dejaban su basura.



“La gente metía bebidas alcohólicas y nadie autorizó ingresar bebidas, dejaba su basura, no la ponían en los contenedores, entonces optaron por cerrar”, agregó.



La obra federal aún no está inaugurada, sin embargo, ciudadanos ya se instalaban y recorrían esta zona.

En el mirador se observa una cartulina que dice “prohibido el paso, área restringida”, además hay elementos de la Guardia Nacional custodiando la zona.