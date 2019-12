Aclara Acuario de Veracruz: festejo no dañó a especies, desde hace años se celebra

Luego de que las criticas que provocó la realización de dos fiestas al interior del Acuario de Veracruz, especialistas de este recinto animal aseguraron que de ninguna manera fue afectada la integridad de las especies que resguardan, acusando que lo difundido por redes sociales fue “información tergiversada”.



A través de un vídeo, el biólogo Raul Marín Osorno, responsable de la pecera arrecifal y tiburonario, aseguró que la música y las luces que se colocaron por el festejo del 27 aniversario no fue dañina.



Además, señaló que este evento se realiza desde hace años exclusivamente para el personal del lugar, por lo que no fue una “fiesta privada” y pudo haber cierto morbo en los señalamientos que recibieron.



"Entre las partes importantes que impiden que nuestras especies se dañen por ruido son los muros de concreto que tenemos y los paneles de acrílico que integran nuestras exhibiciones. No son vidrio (...) en los acuarios de grandes dimensiones se utiliza acrílico, en este caso tiene 23.5 centímetros, esto impide que el ruido exterior pase a las especies. Si tu tienes musica a 75 decibles, únicamente pasarán a la pecera si acaso 5 decibeles. Las especies no fueron afectadas", dijo.



Cabe señalar que pese a esto, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) anunció que realizará una inspección al interior del Acuario para revisar las condiciones de los especímenes, así como exhortar a no repetir estos eventos en un espacio que no está destinado para ello.



A mediados de noviembre, al interior en el área de la pecera arrecifal se realizó la celebración del 27 aniversario, donde hubo incluso mariachi con bocinas; mientras que a mediados de diciembre se celebró una posada.



Imágenes del evento fueron difundidas en aquel entonces por redes sociales, pero hasta ahora autoridades decidieron indagar el caso, tras las críticas de ciudadanos.



“Si tú revisas el historial de la prensa de años anteriores te darás cuenta que el Acuario de Veracruz, en esta misma área, ha organizado eventos similares sin dañar a las especies”, destacó el biólogo Raul Marín, ante la reacción del público.





