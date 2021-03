Aclara encargado de la CONAFOR que no han solicitado víveres para brigadistas

El encargado de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Héctor Mota Velasco, dijo que, aunque se haya hecho de buena fe en redes sociales la petición de agua, herramienta para brigadistas que combatían el incendio forestal en La Perla, el Comité Estatal de Manejo del Fuego no solicitó nada.



"Nosotros como Integrantes del Comité Estatal del Manejo del Fuego, no hemos requerido ayudas adicionales, porque con las redes sociales hay grupos, que quiero pensar que son de buena fe, que solicitan aguas, víveres, herramienta que no la han solicitado las fuerzas de tarea que integramos el comité".



Añadió que en el caso del incendio de La Perla no se pidió esa ayuda.



De igual forma explicó que los brigadistas que atienden una conflagración, una vez que van a su campamento, tienen las condiciones para estar ahí y descansar. "Tienen baño, alimentos, pueden dormir para estar atentos al llamado que se les haga".



Recordó que cuando se atiende un incendio es necesario suspender labores en las noches, pues no hay condiciones para atender las conflagraciones. "En las noches tienen que descansar, hay protocolos que indican que tienen y deben descansar".



Recordó que el incendio que se registró en la zona del municipio de La Perla, no fue en el Parque Nacional. "Estaba en los límites del parque, pero se registró abajo".