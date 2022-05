Aclara Gobierno: no tienen "resguardada" a Viridiana; también ellos la buscan

hasta el jueves

El gobierno del Estado aclaró que la mujer desaparecida en La Antigua, Viridiana Moreno Vázquez, no está “resguardada” y que la Fiscalía General está en su búsqueda.Mediante un comunicado, luego de que cientos de pobladores se manifestaron en Cardel, fueron puntualizados los dichos que dio la mañana de este viernes en dicho municipio el gobernador, Cuitláhuac García, respecto al caso.“Se ha mantenido comunicación tanto con la Fiscalía General del Estado como con la Comisión Estatal de Búsqueda en torno al caso de la C. Viridiana Moreno Vázquez a fin de intensificar las acciones de búsqueda para lograr su localización lo más rápido posible.“Aclaramos que aunque una línea de búsqueda es que pudiera existir la probabilidad de que se haya resguardado por decisión propia, el protocolo de estos casos obliga a realizar todos los esfuerzos por su ubicación pronta en virtud de que se atienden de inmediato por la presunción de otros riesgos también probables.”Cabe señalar que durante la mañana el Ejecutivo estatal mencionó, a pregunta expresa, que estaba enterado de la desaparición de la mujer.“No está desaparecida, está resguardada; es que es un asunto que no se puede decir en público”, indicó el Ejecutivo Estatal.Debido a este comentario, familiares y ciudadanos, incluyendo al esposo de la mujer ausente, se manifestaron y pidieron al gobierno estatal “entregar” a Viridiana.Al respecto, el comunicado difundido en las redes oficiales del gobierno estatal matiza:“Así mismo, tampoco debe tergiversarse ni interpretarse en los medios para presuponer que está en resguardo de alguna dependencia gubernamental. Es por ello que este gobierno ha solicitado que los trabajos de búsqueda coordinados con las instancias correspondientes se intensifiquen y se mantengan hasta dar con su paradero de manera urgente”, añade el mensaje.De acuerdo con los familiares de Moreno Vásquez, de 31 años, la última vez que fue vista fue el 18 de mayo del año en curso cuando acudió al hotel Bienvenidos para una supuesta entrevista de trabajo.“Desde el miércoles que ella desapareció pues empezamos a buscarla; pero la denuncia la pudimos poner, pasadas 24 horas de su desaparición.“Se hizo todo el proceso para un desaparecido, cómo es que hasta hoy el Gobernador viene a decir que no está desaparecida, que está resguardada; entonces, es ahí en donde a nosotros nos preocupa aún más”, declaró un familiar a medios de comunicación.La denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas, con carpeta de investigación VER/FIM/FEADPD/157/2022.“Ella vive en Cardel y por medio de Facebook la reclutadora la citó en el hotel Bienvenido de Cárcelhoras. Es la última vez que se les ve y en el último lugar al que acudió fue en el hotel; cuando no regresó, su esposo la fue a buscar.“Nadie la conocía, se emitió la Alerta Amber; ya está la denuncia desde ayer a las 17:00 horas y se dio orden al hotel de proporcionar los videos de las cámaras del hotel, pero la Fiscalía no los ha requerido”, señalaron.Agregaron que en el hotel primero dijeron que no tenían cámaras, después señalaron que se llevaron el disco duro e insistieron que la Fiscalía no ha entregado el oficio a los propietarios.