Aclara IMSS de Veracruz Puerto que no extrajo ningún órgano a bebé

Con relación a la atención de un paciente pediátrico en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa:Al revisar el expediente, no hay registro del retiro o extracción de ningún órgano.Al dar seguimiento, se observó evidencia de malformación, por tal razón se le realizó protocolo de estudio para malformaciones congénitas y se le practicó un ultrasonido de control a los dos días de nacido, en el que se pudo apreciar riñón derecho sin alteración; el riñón izquierdo no se identificó en fosa renal correspondiente, por lo que se llevó a cabo una búsqueda intencionada y se encontró riñón ectópico en pelvis. En conclusión, se dictaminó ectopia renal simple izquierda.Se realizaron los estudios pertinentes y se requirió hospitalización para dar seguimiento y abordaje de diagnóstico terapéutico.Asimismo, el Instituto atiende de manera oportuna los requerimientos que al efecto realiza la autoridad ministerial para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de las responsabilidades a que haya lugar.El IMSS en Veracruz Norte reitera su compromiso de otorgar atención con oportunidad a sus derechohabientes.