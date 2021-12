Aclara IMSS que no se agendan citas para recibir vacuna de refuerzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó a sus derechohabientes, pues personas pretenden extorsionar usando como estrategia el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores.Autoridades del IMSS dieron a conocer que a partir del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo para adultos mayores, algunos usuarios de redes sociales alertaron sobre llamadas telefónicas en las que personas haciéndose pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud piden información para hacer una cita y ponerse la vacuna pero esto es falso.De igual forma, apuntaron que a través de un comunicado, el INSABI aclaró que no está llamando para agendar citas de dosis de refuerzo, e hizo un llamado a que la ciudadanía no se deje sorprender y consulte fuentes oficiales y acuda directamente al Centro de Vacunación.Dijeron que también es falsa la noticia respecto a que el IMSS solicite el certificado de vacunación contra COVID-19 para ser atendido en sus clínicas y hospitales, como se difundió a través de redes sociales.Y es que autoridades del Seguro Social afirmaron, a través de mensajes a la población, que los servicios médicos del IMSS no están condicionados a presentar certificado de vacunación COVID-19.Por ello, se exhortó a los derechohabientes a que verifiquen la información que se difunde a través de redes sociales, pues suplantan las identidades de las dependencias para engañar.