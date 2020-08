Aclara Nemi Dib que no hay sentencia firme en su contra, por lo que no es culpable

Don Joaquín Rosas Garcés,

Director General de ALCALORPOLÍTICO.

Ciudad.





Muy estimado Joaquín:



Con tristeza y pesar -por el daño que causa— leo la nota que se publica en AL CALOR, en la que se afirma categóricamente que causé un daño al patrimonio público. Al respecto, es muy necesario hacer las siguientes precisiones:



El 18 de diciembre de 2018, la Auditoría Superior de la Federación determinó (que debía yo reintegrar a la hacienda pública un millón 876 mil pesos.



Desafortunadamente era el tiempo en que me encontraba yo en calidad de preso político y mi defensa no aportó todos los elementos para acreditar que tal reintegro es improcedente (DGR/B/06/2017/R/12/056).



El Tribunal de Justicia Administrativa coincidió con la ASF pero en este momento, como lo dice la misma nota, hay un juicio de amparo que está en proceso y por ende:



a) De acuerdo con la ley no puedo ser acusado de culpable hasta que exista una resolución definitiva, que no la hay.



b) NO HAY ACUSACIÓN PENAL ni se trata de delito alguno.



c) No hay sentencia firme, no es “cosa juzgada”.



d) Estoy seguro de que, con apego a derecho, se acreditará que no soy responsable y que por ende no se me debe exigir la devolución de esos fondos.



e) Esos fondos no pasaron por mis manos y se trata de la discusión de un criterio de orden contable, no de que alguien hubiese dispuesto ilegalmente de ese dinero para provecho propio.



f) En el amparo que tengo en proceso, se hacen constar violaciones al debido proceso y a mis derechos humanos.



Recordarás que he sido objeto de presiones políticas por funcionarios del pasado, tortura física, 15 meses de injustificada prisión por delitos que no existieron, negativa de atención médica, extorsiones económicas y chantaje para que hiciese declaraciones judiciales sobre hechos que no me constan. Ojalá que no pretendan repetir la historia.



Con toda franqueza te digo que me preocupa sobremanera que se me quiera convertir, nuevamente, en un distractor, en preso político, y no entiendo las razones, si las hubiera, para desacreditarme de tal forma. La constitución es muy clara: se trata de un proceso que está en trámite y es muy injusto que se me desacredite de tal forma.



Mi respeto y mi reconocimiento de siempre para ti y para AL CALOR POLÍTICO.



Xalapa-Enríquez, Veracruz 27 de agosto de 2020



Juan Antonio Nemi Dib