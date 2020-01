Aclara PC que Cofre de Perote no está cerrado; pide tomar precauciones

En la última caída de aguanieve, el pasado 22 de enero, la Secretaría de Protección Civil rescató a una familia en brechas del Parque Nacional Cofre de Perote.



De acuerdo con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, la familia, a bordo de un vehículo, se extravió en caminos secundarios en la montaña, cubierta en esa fecha por nieve.



Osorno Maldonado explicó que los afectados se enlazaron vía teléfono con Protección Civil y sólo así se pudo localizar a los visitantes, a quienes se les encaminó por las vías de salida correspondientes.



Por lo anterior, la funcionaria enfatizó que Protección Civil activó protocolos de rescate y de hecho, admitió que con o sin nieve, se espera una afluencia de excursionistas al Cofre.



"El día de hoy estamos en coordinación con el regional y para mañana y pasado vamos a mantener el operativo y las condiciones de seguridad, para así evitar pérdidas o situaciones que lamentar", dijo.



Indicó que las condiciones del tiempo previstas alertan que la recuperación de las temperaturas y la lluvia en la zona propiciarán que la nieve o aguanieve se derritan y dificulten las condiciones del camino.



Pidió a la población respetar los horarios de acceso y salida del Cofre de Perote y evitar que adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardiacos realicen el ascenso, lo mismo que niños y niñas de corta edad.



Si se decide visitar el Cofre, den aviso a un familiar del itinerario y realicen el "check in" y "check out" con Protección Civil y abrigarse con la técnica de la cebolla (varias capas) ante las condiciones de frío por hielo y nieve.



"Se usan anteojos para el sol y protector solar, además de suficientes líquidos y alimentos y telefónos con baterías llenas o baterías portátiles. La montaña no está cerrada, se están colocando puntos de acceso", dijo.