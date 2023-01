Aclara Poder Judicial: No se cancelan Ciudades Judiciales; se harán con dinero propio

El proyecto para tener 20 Ciudades Judiciales en Veracruz no se han cancelado, sólo se dieron por finalizados 10 contratos que hubieran significado una enorme carga financiera al Poder Judicial de Veracruz y las obras ahora se realizarán con recursos propios, aclaró la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.Incluso, aseguró que este año arranca la construcción de una nueva Ciudad Judicial, “y de que se construye, se construye”.La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura explicó que, de los 20 contratos para la construcción de igual número de Ciudades Judiciales, por disciplina financiera se cancelaron 10, lo que implicó una penalización de 26.3 millones de pesos.Y es que estos proyectos que hubieran costado 2 mil 420 millones de pesos al Poder, por lo que se optó por pagar la penalización equivalente al 1.9% del monto total“Siguen adelante las Ciudades Judiciales, simplemente que serán con recursos propios. Se cancelan los contratos, pero no significa que se cancela la construcción de las Ciudades Judiciales porque éstas se van a seguir realizando (solo que ahora) con recursos propios del Capítulo Seis Mil de Obra Pública”.Cabe destacar que 20 ciudades judiciales que se contemplaban quedaron en el limbo los 12 proyectos para Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.Sin embargo, recientemente el Poder Judicial aclaró que sí se construirían las de Orizaba y Minatitlán , quedando 10 pendientes.Por su parte, la Magistrada Presidenta expuso que algunas ya estaban terminándose y se tienen que concluir.“Esas 10 Ciudades Judiciales se tienen que construir, por eso es que no se procede a la cancelación de las mismas porque las obras ya están muy avanzadas”.Agregó que cada Ciudad Judicial tiene características diferentes pues depende del Distrito Judicial, de la superficie del terreno, y del tipo de construcción que se va a realizar.“Pero lo que sí puedo garantizar es que este año se va a construir una, estamos en el tema de la planificación y de la organización; este año se arranca con una Ciudad Judicial”.Dijo que debido a que en estos momentos se está en la fase de planificación es aventurado decir en dónde se construirá esa Ciudad Judicial; “pero de que se va a construir este año una ciudad Judicial, se construye”.