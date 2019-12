Aclara Regidora que su hermano ya era sindicalizado del ayuntamiento de Xalapa

Psic. Joaquín Rosas Garcés

Director de Al Calor Político

Presente.



Apreciable Director, considerando que en nota publicada recientemente en su prestigiado medio de comunicación se me cita e involucra, le ruego me abra un espacio para replicar y aclarar en los términos siguientes:



Primeramente y derivado del escrito publicado, respetuosamente considero que existe la intencionalidad de generar situaciones que lastimen y afecten directamente a mi familia.



Debiendo aclarar que en cuanto el señalamiento a Manuel Bernal Velázquez, aclaro que, es trabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Xalapa, con años anteriores a que una servidora Luiza Angélica Bernal Velázquez, tomara el cargo de Regidora. Inclusive, aun cuando concluya mi periodo de Regidora, Manuel Bernal Velázquez, seguirá en su carácter de trabajador sindicalizado del Ayuntamiento, por su antigüedad y por sus propios derechos.



Por otro lado, el eficiente trabajo edilicio que he presentado y desarrollado en mi carácter de regidora, aparte de mi esfuerzo y trabajo personal; entre otros aspectos, es producto de mi equipo de trabajo que me apoya de manera permanente.



Y considerando que, seré siempre respetuosa de la libertad de opinar y de expresar libremente, la situación me obliga humildemente a que me permita usted el espacio que me permita explicar y, de mi parte, cerrar esta situación que pretende alterar mi compromiso como edil xalapeña.



Sin otro particular, agradezco su profesionalismo al insertar esta posición en su prestigiado medio de comunicación.



Luiza Angélica Bernal Velázquez

Regidora XII del H. Ayuntamiento de Xalapa