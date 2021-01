Aclaran que el transporte público trabajará de forma normal en el Estado

No habrá cambios en las rutas de transporte público en Veracruz, Boca del Río y Medellín con la aplicación del decreto para reducir la movilidad en los centros de las ciudades con mayor incidencia de casos de COVID-19, del 14 al 17 de enero.



De acuerdo con el vocero de la Asociación de Transportistas de Veracruz (ASTRAVER), Jorge Ramos, no se reducirá el horario de atención en los concesionarios en todo el estado de Veracruz.



"Todas las empresas asociadas a ASTRAVER están prestando el servicio de manera normal, en los horarios que se han estado atendiendo en las diversas geografías, no tan sólo de la ciudad de Veracruz, sino del Estado de Veracruz y mantenemos en esta nueva normalidad el servicio de transporte como el usuario ha estado haciendo uso del mismo", dijo.



Aseguró que el 90 por ciento de las rutas que prestan servicios de transporte en el Estado son agremiadas a ASTRAVER y operaran de forma regular.



Había incertidumbre entre los usuarios debido a que a través de redes sociales se había señalado que habría disminución de corridas y recorte en los horarios, sin embargo, se aclaró que no habrá modificaciones.