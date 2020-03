Acoso y abuso sexual causa en mujeres traumas difíciles de sanar: Psicóloga

El acoso y abuso sexual causan en las mujeres que lo padecen, traumas que son complejos de sanar, por lo que se requiere el apoyo de un especialista, señaló la psicóloga Luz Esther López Santiago.



Reconoció que es una situación difícil, pues muchas jóvenes y hasta mujeres optan por callar, pues sienten que tendrán más problemas si lo dan a conocer.



Admitió que esto también implica que no hay una buena comunicación con los padres, lo cual es un problema que hay en muchas familias hoy en día pues los hijos prefieren no decirles nada porque sienten que ahí no encontrarán respaldo.



Señaló que, sin embargo, una persona que calla una situación así puede tener secuelas emocionales, como es una baja autoestima que le impedirá confiar en la gente y terminará siendo infeliz, pues su problema la irá orillando a no vivir plenamente.



Indicó que, en estos casos, lo mejor es recibir el apoyo de la familia, buscar la ayuda profesional y eventualmente la mujer recobrará la confianza en las personas y la sociedad, “que es un todo hoy en día”.



Agregó que quienes no sientan ese apoyo en la familia pueden recurrir a las áreas de equidad de género que hay ahora en muchas instituciones, en donde se le da el apoyo y atención a su caso, por lo que también puede ser una opción, pero sí es importante que no se queden con ese problema ellas solas.