Acreedores esperan que SEFIPLAN empiece a pagar este mes por “factoraje”

Acreedores del Poder Ejecutivo prevén que a partir de este mes el Gobierno de Veracruz pueda "destrabar" el proceso de pago por medio del factoraje.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, indicó a la vez que las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) igual no reportan avance en el tema de los abonos "pequeños", aún y cuando el Gobierno de Veracruz ofreció dicha alternativa los últimos días de marzo.



"Tenemos conocimiento que a inicios de mayo puede ser ya una realidad y eso a las empresas que puedan entrar va a ser positivo; y en cuanto a los abonos no nos informado nada", expresó.



Recalcó Jiménez Silva que los recursos no son "regalados" a los empresarios, sino que es una deuda institucional contratada durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



Cabe destacar que en el tema de factoraje, esta implica la retención de un porcentaje del total del adeudo, se trazó con Grupo Financiero Afirme y aunque el 6 de marzo se anunció un esquema del funcionamiento, el tema continúa sin avances tanto para los interesados como para la parte deudora.



Este esquema implica que la banca privada conceda un nuevo crédito al Gobierno del Estado y este a su vez, comience a pagar los adeudos con el dinero prestado. La línea de préstamo concedida por Afirme al Ejecutivo implica una suma de 300 millones de pesos.