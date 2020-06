Acta de Cabildo de Ixtaczoquitlán que ratifica reforma electoral es falsa, acusan regidores

Adrián Castillo Rojas y Maricela Rodríguez Martínez, regidores del Morena en Ixtaczoquitlán, señalaron que impugnarán el acta de Cabildo 57, ya que ahí se falsea información, pues nunca hubo sesión.A través de un video difundido en sus redes sociales, en donde aparecen acompañados por los diputados Nahum Álvarez Pellico, Magdaleno Rosales, Cristina Alarcón y Jéssica Cisneros, los ediles expusieron que su inconformidad se debe a que no hubo ninguna sesión extraordinaria de Cabildo en Ixtaczoquitlán y simplemente les pasaron a firmar el documento.“A la ciudadanía de Ixtaczoquitlán hoy quiero decirles que nuestros derechos fueron violentados, por ese motivo hoy queremos hacer público que para la supuesta sesión extraordinaria número 57 nunca existió convocatoria alguna y por si fuera poco, en días posteriores nos enteramos de la existencia de un acta de Cabildo, en donde se expresa que el sentido de nuestro voto, en lo que respecta a la reforma política-electoral, fue en sentido negativo, lo cual fue una falsedad, dado que esta sesión nunca se celebró”, remarcó Rodríguez Martínez.Señaló que el contenido de esa reforma responde a una promesa de campaña, por lo que como ediles están de acuerdo en que se lleve a cabo.En el mismo sentido, se expresó el regidor Castillo Rojas, quien comentó que su derecho como servidores públicos fue violentado con lo ocurrido pero además no es la primera vez que esto ocurre.Comentó que incluso le preguntaron al secretario del Ayuntamiento y al propio Alcalde sobre esa acta, a lo que les respondieron que el documento no se había enviado aún al Congreso, por lo que piden que se anule y se lleve a cabo la convocatoria al Cabildo y se pueda tratar este tema.Mencionó que tienen tiempo solicitando información en torno a temas financieros que se tratan en los Cabildos, que muchas veces no se llevan a cabo siquiera, por lo que cuando sólo les hacen llegar el documento para firmar, se niegan a hacerlo.