Acta de escrutinio y cómputo de comicios federales se llenará en un tanto, aclara INE

El vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, aclaró que en los comicios federales no será posible realizar las actas de escrutinio y cómputo en dos tantos, a fin de que las copias para los partidos sean legibles para todos.



Ello, dijo, porque la documentación electoral ya fue aprobada por el Consejo General y se determinó que será una sola la que se llenará el día de la jornada el 6 de junio, con papel autocopiable, de la que saldrán las copias para las organizaciones partidistas.



Cabe recordar que en los comicios de Diputaciones Federales, así como de Diputaciones Locales y Alcaldes, se tendrán que generar 17 copias, 15 para los partidos políticos y posibles candidatos independientes, y las que serán usadas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y para la sesión de Cómputo el miércoles siguiente a la votación.



No obstante, Cervantes Martínez señaló que luego de un estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se determinó que de los papeles autocopiables disponibles en el mercado, la legibilidad de las copias se da hasta el duplicado 11, siempre y cuando se ejerza mayor presión sobre la hoja original.



“Y es así como lo aprobó el INE porque se entiende que haciendo una buena presión es como se podría obtener esta copia del acta que fuera legible para las representaciones de los partidos políticos y es como lo va a hacer el INE”, precisó al indicar que en el caso de los comicios legislativos y municipales, será el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, el que decida si permite llenarla en dos tantos.



Además dijo que la propia acta establece en uno de sus apartados que el funcionario de casilla debe permitir a los representantes partidistas tomarle una fotografía a la original que se llena tras el cierre de la casilla y conteo de los votos recibidos.



Ante la queja de los partidos políticos de que una imagen no tendría un valor probatorio pleno ante los tribunales electorales, el delegado del INE en el Estado expuso que si ante una impugnación, se allegan de más elementos de prueba, estos se podrían adminicular en su conjunto y adquirir la validez que exigen los órganos jurisdiccionales.



“Cualquier fotografía, no me refiero sólo a la del acta de escrutinio, si es aislada, efectivamente el tribunal difícilmente le da un valor probatorio pleno, pero si está adminiculada con otros elementos de juicio que permitan establecer circunstancia de modo, tiempo y lugar, entonces sí tiene un valor probatorio para los órganos jurisdiccionales”, puntualizó.



Es por ello que reiteró que si se toma la fotografía al acta en la casilla y este hecho queda asentado en la hoja de incidentes, ya hay una vinculación que pudiera usar el denunciante al presentar una impugnación, y ya el juzgador tomaría una decisión.



“Digamos que hay formas de salvar esa situación, es un problema de carácter técnico del mercado. Desafortunadamente no hay, a la fecha, un papel autocopiante u otro tipo de reproducción del acta misma que permita que al momento de llenarse, en automático todas las demás copias, más allá de la número 11, sean legibles como lo impone la ley”, refirió una vez más.