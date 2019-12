Activan albergues en Xalapa ante bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas que se han resentido en Xalapa, la Dirección de Protección Civil Municipal ha habilitado dos albergues temporales para apoyar a las personas en situación de calle.



El titular del área, Jesús Vargas Hernández, dijo que los albergues están ubicados en el gimnasio de la Unidad Habitacional del FOVISSSTE y en la Aldea MECED de la colonia El Mirador.



Expuso que personal de la Dirección de Protección Civil realiza recorridos nocturnos por el municipio para invitar a las personas en situación de calle trasladarse a los albergues, sin embargo, esas persona no desean acudir a los albergues.



“Es difícil que se vayan (a los albergues), pero aun así les hacemos la invitación; la preocupación es por toda la gente que se les invita y que no quieren ir a los albergues, pero no los podemos obligar, sólo se les hace la invitación y si no se quieren ir, se les apoya con la entrega de cobertores”.



Incluso, señaló que se visitan los diferentes nosocomios de la ciudad para entregar cobertores a los familiares de personas enfermas que están hospitalizadas.



Agregó que con el apoyo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en los albergues se distribuyen alimentos calientes, agua, colchonetas y cobertores.



Asimismo, el funcionario municipal destacó las recomendaciones a la población para esta temporada: no sobre cargar las series de luces de navidad y evitar el uso de pirotecnia.



Señaló que la noche del 24 de este mes y la madrugada del 25, personal de la Dirección de Protección Civil de Xalapa estará de guardia para atender cualquier contingencia que pudiera suscitarse.