Activan planes para desalojar habitantes en sitio de explosión de ducto PEMEX

Activaron el Plan DN-III-E y el Plan Guardia Nacional de Auxilio por el incendio que se registró en un ducto de gas de Petróleos Mexicanos, tras el presunto robo de combustible en la comunidad Torno Largo, municipio de Tuxtilla.Así lo dio a conocer la secretaría de protección civil estatal a través de sus cuentas oficiales. Mencionó que Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional activaron los planes para la atención del incidente, principal para el desalojo de los habitantes, así como a la población de las localidades cercanas al sitio del incidente.También la titular de la dependencia del estado, Guadalupe Osorno Maldonado, avisó que los enlaces regionales de Cosamaloapan, Tres Valles y Los Tuxtlas se trasladaron al municipio de Chacaltianguis para colaborar con elementos de PEMEX, SEDENA, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública en la atención del incendio en el ducto de gas.Por su parte, la alcaldesa de Tuxtilla, Leidy del Carmen Vergara Andrade, dijo que hasta el momento tienen a tres personas reportadas como desaparecidas, quienes habrían salido a trabajar en el campo al mismo tiempo que se registró la explosión en un ducto de gas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).En entrevista para medios de la región de la Cuenca del Papaloapan, Vergara Andrade dijo que confía en que se hayan resguardado y que se encuentren bien.“Hace ratito nos habían reportado aproximadamente como tres personas que no sabían que habían salido a regar líquido, que no se sabía de ellos, esperemos que no hayan estado ahí, que estén en algún lado, quizá platicando o que se hayan entretenido en algo y por eso sea que no han llegado, esperemos que no les haya pasado nada, pero vamos a estar muy pendiente de ellos”, explicó.Por otra parte, la presidenta municipal ratificó que las dos personas que resultaron con quemaduras de tercer grado al ser alcanzadas por las llamas en el momento de la explosión, ya han sido trasladadas a un hospital de Orizaba para que recibieran una atención mejor.Además, la alcaldesa estimó que más de mil personas fueron evacuadas preventivamente del municipio de Tuxtilla y esto sigue, porque además fueron también retiradas varias familias de comunicarse cercanas que pertenecen a otros municipios.