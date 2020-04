Actividades virtuales llegan a saturar plataforma en línea de UV

Con el reinicio de las clases de todos los niveles de manera virtual, las plataformas gratuitas se están saturando debido que tanto planteles públicos como privados las utilizan para el envío de información e interactuar.



En el caso de la Universidad Veracruzana, que trabaja a través de la plataforma “EMINUS” y tiene mayor capacidad, sí hay saturación en ciertos horarios cuando hay mayor ingreso de estudiantes, afirmó el catedrático de la institución, Jorge León.



“Las plataformas se están saturando más que nada porque las escuelas pequeñas se están colgando de las plataformas gratuitas, del espacio gratuito que están dando. La de la UV se mantiene porque es una plataforma como la del Tecnológico de Monterrey, como la de la Anáhuac, la cual tiene muchos años que se invierte en estas plataformas virtuales pero sí se llega a saturar cuando quieres subir materiales, si no sabes subirlo, como un video muy pesado, se bloquea, o todo mundo quiere entrar a la misma hora”, dijo.



La UV retornó a las aulas de manera virtual desde la semana pasada y en el periodo de las 12:00 a 15:00 horas es cuando hay mayor demanda de la plataforma en línea, lo cual está generando problemas para mantener la estabilidad.



“Tenemos horas en que se llega a saturar la plataforma. Es una plataforma generada por la propia Universidad y tiene muchos años trabajando, las universidades grandes las generan porque dan diplomados, dan maestría pero en el momento que se empieza a saturar que entra más gente, no va dar el ancho de banda”.



Aunque la Universidad Veracruzana ha mantenido su plataforma virtual, hay una población estudiantil a la que se le dificulta el acceso a la red “en el caso de la universidad pública muchos alumnos son de fuera y si son de municipios o espacios en donde no llegan a tener internet o no tienen una computadora, no pueden tener acceso a la información, les cuesta trabajo entrar o no lo pueden hacer”.



De acuerdo con el catedrático de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, aún falta cultura por parte de los docentes y alumnos para trabajar de manera virtual, porque están acostumbrados a tomar clase de manera presencial.