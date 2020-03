Activista asegura que feminicidios deben de investigarse como cualquier homicidio

Para la youtuber Sara Winter, el término feminicidio no debe existir, sino que los asesinatos por razón de género tienen que ser llamados homicidios; de igual forma apuntó que por lo que se debe luchar es porque las penas que se imponen a quienes cometen delitos de este tipo sean mayores y que en la cárcel no tenga ningún privilegio como visita conyugal o reducción de los años de sentencia.



Añadió que "feminicidio" es un término artificialmente creado para generar una empatía mayor para con la mujer, pero en México la gran mayoría de los homicidios y suicidios son de hombres.



Por ello dijo que no solamente se deben de preocupar las autoridades, diversas organizaciones y grupos, por las mujeres; también deben hacerlo por los varones.



Aunque dejó en claro que ella está en contra de la muerte de mujeres, pero aseguró que marchando y haciendo escándalos no se logrará nada. En este sentido se le preguntó cómo se le llamaría a las muertes de mujeres por razón de género a lo que dijo que debe ser llamado homicidio.



"No se mata mujeres por ser mujeres; se mata mujeres porque no hay punición por estos hechos, insisto: no se está matando mujeres por el hecho de ser mujeres. Y es que no hay leyes duras contra esto".



Agregó que no es necesario inventar un término sino se tiene que exigir verdaderas leyes que castiguen las agresiones contra las mujeres desde la violencia hasta la privación de la vida contra ellas.



De igual forma apuntó que en México, como en otros países, a quienes cometen un delito en las cárceles se les tiene privilegios, pues se les permite ver a la familia, tener la visita conyugal cuando deberían de cumplir su pena sin derechos.



"La gente que viola, que daña, que roba, no debe de tener privilegios sino que debe de cumplir su pena duramente, apartados de la sociedad y no debe de haber disminución de la pena, no se deben de quitar años porque lean porque tengan buen comportamiento".