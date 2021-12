Activista lamenta insuficiencia de acciones contra violencia de género en el Estado

A seis años de que se haya emitido la primera Alerta por Violencia de Género en el Estado, y con los indicadores recientemente dados a conocer por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se puede afirmar que hay una omisión grave por parte de las autoridades para atender esta problemática, consideró la integrante de la agrupación “Marea Verde Altas Montañas” Luz María Reyes Huerta.La activista recordó que a finales de octubre el organismo Conavim precisó que de las 24 alertas declaradas en 643 municipios, se tenía un cumplimiento del 9 por ciento de las medidas recomendadas, 86 por ciento estaban en proceso de cumplirse y 5 por ciento no se cumplieron en nada.Reyes Huerta consideró que dichos porcentajes demuestran que la política de “cero tolerancia” hacia la violencia contra la mujer tiene resultados escasos, además de que representa una alerta que permite ver la omisión que hay por parte de la autoridad hacia estas problemáticas.“Obviamente no hay avances, es un retroceso, porque antes de la alerta no había algo que la visibilizara, sabíamos que existía pero no había un estudio y ahora si hay un estudio interdisciplinario que recoge cuál es el panorama, la realidad en la que vivimos y de ahí arroja una alerta y si está decretada eso quiere decir que la situación es grave y que las autoridades deben actuar para combatirlo”, finalizó.