Activista señala lagunas legales que protegen a acosadores en Veracruz

El acoso laboral a mujeres no se tiene tipificado como un delito grave, a pesar de que son quienes más sufren vejaciones, lamentó la presidenta de la Asociación Civil de Litigantes y Abogadas Femeninas (LIAFEM), Heidi Zamorano Ardón.



A esto se suma que las afectadas no lo denuncian por temor a perder su empleo o tener represalias, agregó.



La abogada reconoció que se ha recrudecido el problema en los últimos años, sobre todo por las redes sociales y que son las mismas mujeres quienes cometen estos abusos contra sus compañeras de trabajo.



"Para que el acoso laboral sea castigado debe existir una denuncia penal, la cual se realiza en la Fiscalía Especializada, pero al llegar ahí te ponen muchas trabas, pues se debe comprobar y a veces no hay manera de hacerlo, por lo cual termina siendo un señalamiento que finalmente no procede".



De acuerdo a la entrevistada existen muchas lagunas en la Ley y es lamentable pues el acoso laboral lleva a un acoso sexual, mismo que puede terminar hasta en un feminicidio por hacer caso omiso en situaciones de este tipo.