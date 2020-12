Activista transgénero de Poza Rica exige alto a violencia y crímenes odio

Sin la empatía de las servidoras públicos por elección popular, se carece de sororidad para combatir la violencia de género y crímenes de odio, dijo la pozarricense Cristina Ortiz Vargas, quien recibió reconocimiento por la medalla “Leona Vicario, madre de la patria”, como activista de la comunidad transgénero.



Entre cien mujeres y hombres que recibieron virtualmente este reconocimiento, debido a la pandemia por coronavirus, 20 veracruzanas fueron condecoradas por el Colectivo Nacional de Sororidad.



Entre estas, de Poza Rica Maricel Torres Melo, del Colectivo de Personas en Búsqueda “Maria Herrera” y Cristina Ortiz Vargas, activista y presidenta del Centro de Inclusión, Capacitación y Asesorías Terapéutico Asistencial (CICATA) A. C. son representantes de la zona norte.



A esto, Cristina Ortiz dijo que este reconocimiento nacional implica mayor compromiso en la defensa por los derechos humanos, especialmente por la comunidad transgénero, ya que precisamente este 28 de diciembre fueron asesinadas dos mujeres en el norte de Veracruz, una en Poza Rica y otra en Tamiahua, bajo actos brutales que son considerados de odio.



Lo lamentable, a decir de la activista veracruzana, que las y los servidores públicos, entre ediles, diputadas locales o federales del país, ya que no demuestran empatía a los colectivos ni la lucha contra la violencia a las niñas, mujeres y mujeres trans.



“Se supone que por ser mujeres debemos ser más solidarias entre nosotras mismas, debemos tener esa sororidad que nos caracteriza a las mujeres. Pero bueno, realmente las mujeres encargadas de realizar estas acciones, están sentadas en sus escritorios y están haciendo nada, por supuesto ni promoviendo, porque no han buscado por fuera, o ha buscado en la sociedad civil el apoyo real.



Criticó que la diputada federal Lizet Guerra, que se autoproclama como parte de la diversidad sexual y la juventud, no ha apoyado a los colectivos, ni tampoco se ha sumado a la ola de feminicidios transgénero o de personas en edad joven, lo que preocupa ante la próxima contienda electoral en el 2021 sobre lo que puedan ofrecer futuras candidatas y candidatos.



Cristina Ortiz Vargas, de CICATA A. C., dijo que uno de los puntos fundamentales para promover los valores morales, entre estos el respeto a las personas con diversidad sexual, debe actuar sobre los medios de comunicación y estos deben comprometerse a proteger los derechos humanos, incluso de las personas que son víctimas por asesinatos de odio.



Mencionó que algunos medios de comunicación no manifiestan el respeto oral, bajo las trasmisiones en vivo cuando se da cobertura a hechos de violencia a personas transgénero, al no saber cómo dirigirse al manejo correcto de la identidad, como masculino cuando la persona en vida decidió realizar un cambio de preferencias.



Hizo el llamado a asociaciones civiles de periodistas y a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para que intervengan en la profesionalización de los comunicadores en el lenguaje no discriminatorio tanto para mujeres víctimas de violencia, como para quienes pierdan la vida por actos grotescos de los responsables.