Activistas de Veracruz celebran fallo de Suprema Corte sobre aborto

Integrantes del Colectivo Marea Verde Altas Montañas se congratularon por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la penalización del aborto.



Luz María Reyes Huerta, miembro de esa agrupación feminista, recordó que únicamente Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca son los únicos estados en donde se ha despenalizado el aborto, mientras que en la mayoría del país se sigue criminalizando a las mujeres que incurren en esa práctica.



La abogada recordó que de acuerdo con el artículo primero constitucional, todas las mujeres son iguales, y tan sólo por esa ley debe darse la protección más amplia en beneficio de la persona.



Destacó que hoy ha quedado claro que despenalizar el aborto es una cuestión de derechos humanos.



Mencionó que quienes señalan a las feministas de estar contra la vida no piensan en que ellas defienden el privilegiar la vida de las mujeres.



Agregó que no se puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere, como ser madre, pues esa es una decisión que es parte del libre desarrollo de la persona.



Confió en que tras la decisión de la SCJN los Congresos locales adecuen sus leyes cuanto antes para no criminalizar lo que es una decisión personal.